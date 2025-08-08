Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump

Negocierile dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc în zilele următoare. Presa internațională dezvăluie o hartă care ar prezenta posibile scenarii de schimb de teritorii între cele două țări.

Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele zile, cu posibilitatea unui format extins la un summit trilateral alături de Volodimir Zelenski. Presa internațională scrie despre scenarii controversate privind un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, care ar putea fi puse pe masa discuțiilor.

Pe fondul tot mai numeroaselor declarații ale liderilor mondiali despre o posibilă apropiere a păcii în Ucraina, publicația Newsweek a prezentat o hartă ce ar reflecta posibile opțiuni de modificare a granițelor între Ucraina și Rusia. Potrivit sursei, aceste scenarii ar putea face parte dintr-un acord negociat între Donald Trump și Vladimir Putin, acord ce ar fi, însă, dificil de acceptat de Kiev.

Unul dintre scenariile evidențiate este așa-numitul „schimb de teritorii”, propunere ce ar putea fi discutată la viitoarele negocieri.

Ce își dorește Kremlinul

Moscova ar insista asupra preluării complete a regiunilor Donețk și Lugansk, precum și asupra creării unei „zone tampon” în nordul regiunii Harkov.

În plus, sudul Ucrainei, respectiv regiunile Herson și Zaporojie, ocupate parțial în 2022, ar fi văzute de Kremlin ca monedă de schimb în eventualele tratative.

Poziția Kievului

De cealaltă parte, Kievul cere restituirea integrală a tuturor teritoriilor ocupate, inclusiv Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Însă Kremlinul refuză categoric să discute acest subiect, continuând să considere peninsula drept „parte a Rusiei”, în pofida nerecunoașterii internaționale a anexării.

Președintele Volodimir Zelenski a admis recent că, „astăzi, Ucraina nu poate elibera prin mijloace militare toate teritoriile ocupate”.

Situația pe front

Nord-estul Ucrainei rămâne instabil: trupele ucrainene și ruse se află față în față de-a lungul frontierei din zona regiunii Sumî, precum și în regiunile rusești Kursk și Belgorod. Linia frontului în această zonă este „dinamică” și se poate schimba de la o zi la alta.