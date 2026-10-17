Peste 100.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă la Roma, în timp ce la Milano un protest față de scumpiri s-a transformat în confruntări cu poliția. Manifestanții cer salarii și pensii mai mari, taxe mai mici și investiții în sănătate și educație.

Proteste violente la Milano Foto: AFP

Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă în mai multe orașe din Italia, cerând salarii și pensii mai mari și măsuri împotriva scumpirilor.

La Milano, peste 5.000 de manifestanți au participat la un marș care s-a transformat în confruntări cu poliția, după ce au fost aruncate pietre spre forțele de ordine. Mai multe stații de autobuz și vitrine au fost avariate, iar unele persoane au fost rănite și mai mulți tineri au fost reținuți, scrie Mediafax.

La Roma, organizatorii manifestației „Insieme sulla Via Maestra” au anunțat 100.000 de participanți. Oamenii au cerut salarii mai mari, reducerea taxelor pentru angajați și pensionari, investiții în sănătate și educație și măsuri pentru accesul la locuințe.

Liderul sindicatului CGIL, Maurizio Landini, a anunțat o grevă generală pentru 20 noiembrie.

Tot sâmbătă, au fost proteste masive în Franța.

Proteste violente au fost și în Belgia faţă de problemele din educație, dar și în Albania.