Propunerea lui Zelenski: cumpără arme americane de 100 de miliarde de dolari. Ce îi cere la schimb lui Trump

Președintele Volodimir Zelenski a mers la Washington cu propunerea de a cumpăra arme americane de 100 de miliarde de dolari, sumă finanțată de Europa, care ar urma să vină însă la pachet cu implicarea SUA în asigurarea securității Ucrainei.

Financial Times susține că un document în acest sens (văzut de reporterii săi) a fost trimis la Casa Albă înainte de întâlnirea liderilor europeni cu cel american, iar Washington Post a obținut confirmarea existenței acestei propuneri de la un oficial american.

De asemenea, Kievul și Washingtonul ar urma să încheie un acord de 50 de miliarde de dolari pentru a produce drone cu companii ucrainene. Cu toate acestea, documentul nu precizează ce arme dorește Ucraina, deși Zelenski a precizat că ar vrea cel puțin 10 baterii antiaeriene Patriot, pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică.

Publicația citată face o legătură între propunerea Ucrainei și schimbarea de poziție a lui Donald Trump, care sâmbătă a părut să se alinieze poziției Rusiei privind cedarea unor teritorii ucrainene și negocierea unui tratat de pace (care poate dura luni sau ani) în locul unei încetări imediate a focului.

Conform documentului prin care Kievul propune achiziția de armament american, retragerea trupelor ucrainene din regiunile estice încă neocupate de Rusia este inacceptabilă, pentru că ar crea „un punct de sprijin pentru un avans rapid și suplimentar al forțelor rusești către orașul Dnipro” și i-ar permite lui Putin să “atingă obiectivele agresiunii prin alte mijloace”.

Kievul insistă, de asemenea, să primească despăgubiri din partea Rusiei pentru pagubele de război, despăgubiri care ar putea fi plătite din cele 300 de miliarde de dolari din activele suverane rusești înghețate în țările occidentale. Orice relaxare a sancțiunilor ar trebui acordată doar dacă Rusia respectă viitorul acord de pace și «joacă corect», se mai precizează în document.