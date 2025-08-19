search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Propunerea lui Zelenski: cumpără arme americane de 100 de miliarde de dolari. Ce îi cere la schimb lui Trump

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a mers la Washington cu propunerea de a cumpăra arme americane de 100 de miliarde de dolari, sumă finanțată de Europa, care ar urma să vină însă la pachet cu implicarea SUA în asigurarea securității Ucrainei.

Volodimir Zelenski/FOTO: AFP
Volodimir Zelenski/FOTO: AFP

Financial Times susține că un document în acest sens (văzut de reporterii săi) a fost trimis la Casa Albă înainte de întâlnirea liderilor europeni cu cel american, iar Washington Post a obținut confirmarea existenței acestei propuneri de la un oficial american.

De asemenea, Kievul și Washingtonul ar urma să încheie un acord de 50 de miliarde de dolari pentru a produce drone cu companii ucrainene. Cu toate acestea, documentul nu precizează ce arme dorește Ucraina, deși Zelenski a precizat că ar vrea cel puțin 10 baterii antiaeriene Patriot, pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică.

Publicația citată face o legătură între propunerea Ucrainei și schimbarea de poziție a lui Donald Trump, care sâmbătă a părut să se alinieze poziției Rusiei privind cedarea unor teritorii ucrainene și negocierea unui tratat de pace (care poate dura luni sau ani) în locul unei încetări imediate a focului.

Conform documentului prin care Kievul propune achiziția de armament american, retragerea trupelor ucrainene din regiunile estice încă neocupate de Rusia este inacceptabilă, pentru că ar crea „un punct de sprijin pentru un avans rapid și suplimentar al forțelor rusești către orașul Dnipro” și i-ar permite lui Putin să “atingă obiectivele agresiunii prin alte mijloace”.

Kievul insistă, de asemenea, să primească despăgubiri din partea Rusiei pentru pagubele de război, despăgubiri care ar putea fi plătite din cele 300 de miliarde de dolari din activele suverane rusești înghețate în țările occidentale. Orice relaxare a sancțiunilor ar trebui acordată doar dacă Rusia respectă viitorul acord de pace și «joacă corect», se mai precizează în document.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski anunță disponibilitatea pentru întâlnirea cu Putin. „Suntem pregătiți pentru orice format”
mediafax.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Detaliul din Biroul Oval care spune multe despre viitorul Ucrainei. Oferă indicii despre negociere
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry foto Profimedia jpg
"Dați-ne bârfe regale sau un divorț sau nu primiți nimic!" Harry și Meghan, puși la colț în dealul cu Netflix
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Calendar 19 august: 1991 Puciul de la Moscova: Mihail Gorbaciov a fost arestat la domiciliu, în Crimeea jpeg
Calendar 19 august: 1991 - Puciul de la Moscova: Mihail Gorbaciov a fost arestat la domiciliu, în Crimeea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
Sângele apă nu se face! Ce omagiu discret și emoționant a adus Prințul Harry vineri, după ce Regele Charles a plecat de la eveniment

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?