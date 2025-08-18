Europenii relansează planul unei forțe multinaționale de asigurare a păcii, după ce SUA au promis garanții de securitate

După consultări cu președintele Volodimir Zelenski, Coaliția de voință și-a reiterat disponibilitatea de a oferi garanții de securitate Ucrainei, inclusiv prin desfășurarea unui contingent militar multinațional pe teritoriul ucrainean, relatează Euromaidan Press.

La începutul anului, au fost lansate planuri pentru o forță de 30.000 de miliari, dar fără participarea SUA, guvernele europene au fost reticente să-și ia un angajament în acest sens. Cu doar patru zile în urmă, publicația britanică The Times a relatat că planul a fost practic abandonat și înlocuit de măsuri reduse, precum patrule aeriene, antrenarea forțelor ucrainene și deminarea Mării Negre.

Rolul SUA reconfigurează scenariul unei forțe de reasigurare

Dar lucrurile s-a schimbat după ce Donald Trump a dat de înțeles că este de acord să ofere Ucrainei garanții de securitate similare Articolului 5 al NATO. Astfel Ucrainei, deși nu are statut de membru NATO, i s-ar oferi totuși un angajament de apărare colectivă, asemănător clauzei fundamentale a NATO.

Emisarul american Steve Witkoff a numit această garanție oferită de SUA „schimbătoare a jocului”, menționând că Vladimir Putin a fost de acord, pentru prima dată, cu astfel de protecții occidentale în timpul discuțiilor din Alaska.

Declarația oficială a lui Macron și Starmer, publicată de Downing Street, a evidențiat această evoluție:

„Liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au lăudat eforturile lui Zelenski pentru pace și au salutat garanțiile de securitate ale lui Trump – afirmând că Coaliția de Voință va juca un rol vital prin intermediul Forței Multinaționale Ucraina.”

Declarația liderilor care coordonează Coaliția Bunăvoinței

„Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit — frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, a transmis premierul britanic Keir Starmer.

„Dacă suntem slabi în fața Rusiei, ne pregătim pentru conflictele de mâine”, a spus și președintele francez Emmanuel Macron.

Odată cu sprijinul SUA, coaliția semnalează acum că este pregătită să desfășoare o forță de menținere a păcii și de reasigurare odată ce luptele se vor termina, securizând în același timp cerul și mările Ucrainei și contribuind la reconstrucția forțelor sale armate. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a confirmat că trupele britanice sunt pregătite să participe.

Germania nu va trimite trupe în Ucraina

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Germania nu va desfășura trupe în Ucraina ca parte a unei eventuale misiuni de menținere a păcii în eventualitatea în care războiul se încheie.

Wadephul a subliniat că Germania ar trebui să joace un „rol important” într-o misiune de menținere a păcii, iar Ucraina are nevoie de garanții de securitate, dar a exclus desfășurarea de forțe germane în Ucraina.

„Bundeswehr a staționat deja o brigadă în Lituania. Desfășurarea unor soldați germani suplimentari în Ucraina ar fi probabil o povară prea mare pentru noi”, a spus șeful diplomației germane.

Dainius Žikevičius, consilier al președintelui lituanian, a declarat că, în cazul unei misiuni de menținere a păcii, Lituania va trimite în Ucraina același număr de trupe cu care a contribuit la misiunea NATO de menținere a păcii din Afganistan