Peter Magyar, atac dur la adresa lui Viktor Orbán: „A recurs la amenințări la adresa procurorilor, polițiștilor. Le spun mafioților: Nu vom da înapoi!”

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a transmis luni, 14 septembrie, că fostul premier Viktor Orbán „a recurs la amenințări la adresa autorităților” și i-a transmis că nu va da înapoi în fața „mafioților”.

Peter Magyar Foto: AFP

„În locul unei mărturisiri sincere, Viktor Orbán a recurs la amenințări deschise la adresa procurorilor, polițiștilor și inspectorilor financiari din cadrul Oficiului Național pentru Recuperarea Proprietăților și Protecția Activelor. Le spun mafioților: Nu vom da înapoi!”, susține premierul ungar.

Declarațiile vin după ce Viktor Orbán, liderul Fidesz, a criticat, în emisiunea „Bayer Show”, politica actualei guvernări și relația Ungariei cu Bruxelles-ul.

El a susținut că țara trece printr-o perioadă de „recolonizare”, acuzând Bruxelles-ul că încearcă să limiteze suveranitatea Ungariei prin măsuri economice, energetice și de politică externă.

„Este vorba despre faptul că Tisza va elimina acele forțe național-suveraniste care au îndrăznit să se opună Bruxelles-ului. În schimb, Bruxelles-ul ajută la înfrângerea guvernului maghiar suveran, lucru care s-a întâmplat, și ajută la menținerea Tisza la putere”.

Acesta a mai acuzat actuala guvernare din Ungaria de „guvernare agresivă, neocomunistă”, numind Oficiul Național pentru Recuperarea Proprietăților și Protecția Activelor „ÁVH”, după fosta poliție politică maghiară.

El l-a numit pe Balázs Bús „deținut politic” și a avertizat că angajații sau colaboratorii instituției ar putea răspunde financiar și juridic dacă Fidesz revine la putere.