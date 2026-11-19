Prinţul Harry a afirmat joi, 19 noiembrie, că este pregătit să se întoarcă în cadrul Forţelor Armate britanice şi să lupte împotriva Rusiei „dacă este nevoie”. Declarația vine după ce, în weekendul trecut, fiul regelui Charles al III-lea a vizitat orașul Liov din Ucraina, unde s-a întâlnit cu militari răniți și cu îngrijitorii acestora.

Prințul Harry Foto: Getty Images

Fiul regelui Charles al III-lea a servit în armata britanică și a participat la misiuni militare în Afganistan.

„Întreaga lume are multe de învăţat de la Ucraina. Dacă mi s-ar cere să revin în serviciul militar, în cazul în care ar fi nevoie, nu aș ezita să-mi servesc țara alături de camarazii mei veterani și de militarii aflați în activitate”, a declarat Harry, în vârstă de 42 de ani, într-un podcast al ziarului conservator britanic The Telegraph, potrivit News.ro.

A fost a patra oară când Harry a vizitat Ucraina de la începutul invaziei ruse în 2022, iar ultima vizită a fost în aprilie.

Prințul Harry afirmă că Europa este „în război de zece ani” cu Rusia.

„Nu pentru că nu există drone, gloanţe sau rachete care să ne survoleze nu suntem în război. Sunt atâtea lucruri (...) pe care le putem observa în lume, mai ales în Europa, probleme care afectează Europa, care pot să fie atribuite influenţei ruse”, a subliniat el.

Prințul Harry consideră că Europa s-a unit împotriva amenințării ruse și a pledat pentru o susținere mai puternică a Ucrainei din partea Statelor Unite, în contextul diferențelor dintre opinia publică americană și administrația Trump.

Însă „lucrurile se vor schimba” după vixtoria largă a democraţilor în alegerile de la jumătate de mandat, dă el asigurări.

Prințul Harry declara în weekend, când s-a întânit cu militari răniţi, că Ucraina „va câştiga războiul”.

Harry, care nu mai îndeplinește îndatoriri oficiale în cadrul familiei regale, a avut intervenții mai tranșante pe acest subiect. Într-un discurs susținut în timpul unei vizite anterioare, la începutul acestui an, el i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să oprească războiul și a solicitat Statelor Unite să adopte măsuri suplimentare.