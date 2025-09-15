Video Prințul Harry, vizită la Kiev pentru a sprijini veteranii de război: „În Ucraina, în următoarele decenii, va fi ceva normal să vezi oameni cu proteze”

Prințul Harry a făcut o vizită discretă la Kiev pentru a promova programele Fundației Invictus Games (IGF) dedicate recuperării și reintegrării veteranilor răniți în războiul din Ucraina. Potrivit presei internaționale, ducele de Sussex a petrecut aproape două zile în Ucraina, unde a participat la întâlniri cu oficiali, veterani și familiile acestora, fiind întâmpinat cu aplauze.

„Recuperarea prin sport nu exista în Ucraina înainte de Invictus. Acum construim un întreg sistem cu diferite tipuri de antrenament”, a declarat Ruslan Prykhodko, adjunct al ministrului pentru afaceri ale veteranilor, citat de The Guardian.

„În Ucraina, în următoarele decenii, va fi ceva normal să vezi oameni cu proteze și leziuni care le-au schimbat viața”, declară prințul Harry.

Harry a vizitat și Maidanul, unde a depus o coroană de flori la memorialul victimelor războiului.

„Voiam să găsesc un loc unde să depun coroana de flori în liniște, departe de toată lumea. Doamne, parcă e un labirint acolo. Nu mi-am dat seama cât de mult se întinde. Sincer, e unul dintre cele mai triste lucruri pe care le-am văzut vreodată. Dar și unul dintre cele mai frumoase”, a spus ducele despre locul vizitat și despre conflictul din Ucraina.

„Este uimitor. Nu ne-am așteptat niciodată la un astfel de nivel de recunoaștere”, spune Olga Rudnieva, fondatoarea și directoarea generală a centrului de traumatologie Superhumans din Lviv, care a colaborat îndeaproape cu Invictus în Ucraina.

„Cred că venirea prințului Harry aici este un simbol al victoriei și al puterii. Oamenii se uită la el și la experiența sa militară și văd că nu se teme să vină în Ucraina. Este foarte important că a venit”, a completat ea.

Prințul a vorbit deschis despre provocările personale, imaginea sa în presă și despre modul în care munca la Invictus i-a oferit din nou un scop după cariera militară. „Am fost norocos. Lucrul care lipsește cel mai mult veteranilor este sentimentul de scop. Invictus mi-a dat asta, m-a salvat”, a spus el.

În interviul acordat The Guardian, Harry a respins ideea că ar fi „nefericit”, a subliniat că își dorește să petreacă mai mult timp în Marea Britanie și a vorbit despre principiile care l-au ghidat în disputele cu presa: „Conștiința mea este curată. Nu e vorba de răzbunare, ci de responsabilitate”.

Fundația Invictus Games colaborează cu autoritățile ucrainene pentru a extinde programele sportive la nivel național, în contextul în care, potrivit estimărilor, peste 130.000 de persoane au suferit răni care le-au schimbat viața în urma războiului.

La finalul vizitei, prințul a primit numeroase cadouri din partea ucrainenilor, semn al popularității neașteptate de care se bucură în țară.