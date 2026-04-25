Prințul Harry testează tehnologia modernă de deminare în Ucraina, la trei decenii după gestul simbolic al prințesei Diana în Angola

Prințul Harry a participat vineri, la Bucea, în Ucraina, la o demonstrație de deminare cu echipamente de ultimă generație, un moment care evocă vizita istorică a mamei sale, prințesa Diana, în Angola, în urmă cu aproape trei decenii, potrivit AFP.

Evenimentul a fost organizat de Halo Trust, o organizație de deminare pe care Diana a sprijinit-o activ în anii ’90, relatează aceeași agenție, citată de News.ro.

În timpul exercițiului, ducele de Sussex a pilotat o dronă dotată cu inteligență artificială, utilizând ochelari de realitate virtuală pentru a controla aparatul care detectează și cartografiază dispozitive explozive.

Ulterior, Harry a operat un robot terestru, un „câine” mecanizat, folosit pentru recuperarea obiectelor periculoase de la sol.

Momentul a amintit de imaginile din 1997, când prințesa Diana, echipată cu cască și vestă de protecție, traversa un câmp minat din Angola, atrăgând atenția întregii lumi asupra victimelor minelor antipersonal.

„Mai inteligentă, mai rapidă și mai sigură”

Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, a declarat că este impresionat de modul în care tehnologia transformă activitatea de deminare, făcând-o „mai inteligentă, mai rapidă și mai sigură”.

Prințul Harry a făcut apel ca ostilitățile să înceteze. FOTO arhivă GettyImages

Ducele de Sussex a subliniat contrastul cu perioada în care mama sa vizita Angola, când deminatorii lucrau aproape exclusiv manual.

„Astăzi, dronele, inteligența artificială și roboții oferă o precizie și o protecție incomparabile. Nu este doar progres tehnologic, este ceva ce salvează vieți”, a spus el, potrivit Halo Trust.

Harry a adus și un omagiu victimelor masacrelor comise la Bucea la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, când zeci de civili au fost găsiți executați după retragerea trupelor ruse.

Aflat în a doua zi a vizitei sale în Ucraina, Harry a făcut de la Kiev un nou apel ca ostilitățile să înceteze și a încurajat Statele Unite să se implice în eforturile diplomatice.

