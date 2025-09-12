search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Prinţul Harry, vizită surpriză la Kiev: „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta la recuperare”

0
0
Publicat:

Prinţul Harry a sosit într-o vizită neanunţată la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, unde a promis sprijin pentru reabilitarea miilor de militari răniţi în războiul declanşat de Rusia în urmă cu mai bine de trei ani. 

Prinţul Harry a sosit într-o vizită neanunţată la Kiev FOTO: X
Prinţul Harry a sosit într-o vizită neanunţată la Kiev FOTO: X

Însoţit de o echipă a Fundaţiei Invictus Games, ducele de Sussex va prezenta o serie de iniţiative menite să susţină procesul de recuperare al veteranilor. Scopul final este ca aceste programe să fie disponibile în toate regiunile Ucrainei. 

Nu putem opri războiul, dar putem face tot ce ne stă în putinţă pentru a ajuta procesul de recuperare. Putem continua să înţelegem persoanele implicate în acest război şi ceea ce trăiesc ele. Trebuie să menţinem acest lucru în prim-planul atenţiei oamenilor. Sper că această călătorie va ajuta oamenii să înţeleagă, pentru că este uşor să devii insensibil la ceea ce se întâmplă”, a declarat Harry pentru The Guardian.

La începutul acestui an, autorităţile ucrainene estimau că peste 130.000 de persoane au rămas cu dizabilităţi permanente din cauza războiului, iar guvernul a pus reabilitarea prin sport în centrul politicilor sale dedicate veteranilor.

Întâlnirea cu Olga Rudnieva

Harry a povestit că a fost invitat la Kiev de Olga Rudnieva, fondatoarea şi directoarea Centrului de Traumatologie „Superoameni” din Liov, unde sunt trataţi militarii amputaţi.

„M-am întâlnit cu Olga în New York. A fost o întâlnire întâmplătoare şi am întrebat-o ce pot face pentru a ajuta. Ea mi-a răspuns: «Cel mai mare impact îl poţi avea venind la Kiev». A trebuit să discut cu soţia mea şi cu guvernul britanic pentru a mă asigura că este în regulă. Apoi a venit invitaţia oficială. În Liov, nu se vede aşa de tare războiul. Este foarte departe, în vest. Este prima dată când vom vedea distrugerea reală provocată de război”, a spus prinţul.

Jocurile Invictus, tot mai importante pentru Ucraina

Ucraina a participat pentru prima dată la Jocurile Invictus în 2017, competiţie fondată de Harry în 2014 pentru a încuraja veteranii răniţi să se implice în sport. Importanţa acestui eveniment a crescut semnificativ după declanşarea războiului cu Rusia.

„A fost remarcabil. Fiecare dintre participanţi a avut de parcurs un drum lung pentru a ajunge la aceste jocuri, dar nimeni din celelalte ţări concurente nu se întorcea la război. De aceea, ucrainenii s-au remarcat. Toată lumea a simţit o legătură imensă cu ei. Unii dintre concurenţi erau retraşi de pe câmpul de luptă şi se întorceau pe câmpul de luptă. Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că înseamnă foarte mult pentru ei”, a povestit ducele de Sussex despre participarea echipei ucrainene la Haga, în urmă cu doi ani.

Întâlniri cu veterani şi oficiali ucraineni

În timpul vizitei, Harry urmează să viziteze Muzeul Naţional al Istoriei Ucrainei în Al Doilea Război Mondial şi să se întâlnească cu aproximativ 200 de veterani. De asemenea, are programată o întrevedere cu prim-ministrul Iulia Svîrîdenko.

Prinţul a explicat că deplasarea la Kiev îi va oferi ocazia să discute direct cu veteranii şi să vadă distrugerile provocate de război. Fundaţia Invictus Games îşi extinde programele dincolo de competiţiile sportive, oferind echipamente şi oportunităţi de reabilitare în toată Ucraina.

Sportul, parte din strategia de reabilitare

Natalia Kalmîkova, ministrul ucrainean pentru veterani, a subliniat că sportul joacă un rol esenţial în recuperare. „Datorită relaţiei noastre cu Fundaţia Invictus Games, am stabilit şi continuăm să dezvoltăm rolul sportului în recuperare în Ucraina şi este motivul pentru care acesta este inclus în strategia politică privind veteranii”, a declarat ea.

Potrivit oficialului ucrainean, până în martie 2025, peste 22.000 de veterani au beneficiat de facilităţi precum abonamente la săli de sport şi acces la piscine.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 11-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”
fanatik.ro
image
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
playtech.ro
image
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie
kanald.ro
image
Se schimbă Codul Muncii, o veste bună pentru părinți. Zile de telemuncă obligatorii pentru...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Pensie pentru contributivitate de 2.806 lei pe lună. Care e suma maximă pentru 3,7 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prințesa fără fițe și pusă pe treabă! Cu părul prins în coc fără elastic, Kate Middleton și-a arătat abilitățile la o vizită regală

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier