Prinţul Harry, vizită surpriză la Kiev: „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta la recuperare”

Prinţul Harry a sosit într-o vizită neanunţată la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, unde a promis sprijin pentru reabilitarea miilor de militari răniţi în războiul declanşat de Rusia în urmă cu mai bine de trei ani.

Însoţit de o echipă a Fundaţiei Invictus Games, ducele de Sussex va prezenta o serie de iniţiative menite să susţină procesul de recuperare al veteranilor. Scopul final este ca aceste programe să fie disponibile în toate regiunile Ucrainei.

„Nu putem opri războiul, dar putem face tot ce ne stă în putinţă pentru a ajuta procesul de recuperare. Putem continua să înţelegem persoanele implicate în acest război şi ceea ce trăiesc ele. Trebuie să menţinem acest lucru în prim-planul atenţiei oamenilor. Sper că această călătorie va ajuta oamenii să înţeleagă, pentru că este uşor să devii insensibil la ceea ce se întâmplă”, a declarat Harry pentru The Guardian.

La începutul acestui an, autorităţile ucrainene estimau că peste 130.000 de persoane au rămas cu dizabilităţi permanente din cauza războiului, iar guvernul a pus reabilitarea prin sport în centrul politicilor sale dedicate veteranilor.

Întâlnirea cu Olga Rudnieva

Harry a povestit că a fost invitat la Kiev de Olga Rudnieva, fondatoarea şi directoarea Centrului de Traumatologie „Superoameni” din Liov, unde sunt trataţi militarii amputaţi.

„M-am întâlnit cu Olga în New York. A fost o întâlnire întâmplătoare şi am întrebat-o ce pot face pentru a ajuta. Ea mi-a răspuns: «Cel mai mare impact îl poţi avea venind la Kiev». A trebuit să discut cu soţia mea şi cu guvernul britanic pentru a mă asigura că este în regulă. Apoi a venit invitaţia oficială. În Liov, nu se vede aşa de tare războiul. Este foarte departe, în vest. Este prima dată când vom vedea distrugerea reală provocată de război”, a spus prinţul.

Jocurile Invictus, tot mai importante pentru Ucraina

Ucraina a participat pentru prima dată la Jocurile Invictus în 2017, competiţie fondată de Harry în 2014 pentru a încuraja veteranii răniţi să se implice în sport. Importanţa acestui eveniment a crescut semnificativ după declanşarea războiului cu Rusia.

„A fost remarcabil. Fiecare dintre participanţi a avut de parcurs un drum lung pentru a ajunge la aceste jocuri, dar nimeni din celelalte ţări concurente nu se întorcea la război. De aceea, ucrainenii s-au remarcat. Toată lumea a simţit o legătură imensă cu ei. Unii dintre concurenţi erau retraşi de pe câmpul de luptă şi se întorceau pe câmpul de luptă. Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că înseamnă foarte mult pentru ei”, a povestit ducele de Sussex despre participarea echipei ucrainene la Haga, în urmă cu doi ani.

Întâlniri cu veterani şi oficiali ucraineni

În timpul vizitei, Harry urmează să viziteze Muzeul Naţional al Istoriei Ucrainei în Al Doilea Război Mondial şi să se întâlnească cu aproximativ 200 de veterani. De asemenea, are programată o întrevedere cu prim-ministrul Iulia Svîrîdenko.

Prinţul a explicat că deplasarea la Kiev îi va oferi ocazia să discute direct cu veteranii şi să vadă distrugerile provocate de război. Fundaţia Invictus Games îşi extinde programele dincolo de competiţiile sportive, oferind echipamente şi oportunităţi de reabilitare în toată Ucraina.

Sportul, parte din strategia de reabilitare

Natalia Kalmîkova, ministrul ucrainean pentru veterani, a subliniat că sportul joacă un rol esenţial în recuperare. „Datorită relaţiei noastre cu Fundaţia Invictus Games, am stabilit şi continuăm să dezvoltăm rolul sportului în recuperare în Ucraina şi este motivul pentru care acesta este inclus în strategia politică privind veteranii”, a declarat ea.

Potrivit oficialului ucrainean, până în martie 2025, peste 22.000 de veterani au beneficiat de facilităţi precum abonamente la săli de sport şi acces la piscine.