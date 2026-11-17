Prințul Harry s-a întâlnit cu Kostiantin Vlasenko, militarul ucrainean a cărui salvare de pe linia frontului, cu ajutorul unei drone de mare capacitate, a atras atenția întregii lumi.

Prințul Harry, întâlnire cu militarul salvat cu drona Foto: XGerashchenko

Întâlnirea a avut loc la centrul de recuperare Superhumans din Liov, unde veteranul în vârstă de 49 de ani urmează un program de reabilitare după ce a suferit amputarea ambelor picioare.

Potrivit reprezentanților centrului, prințul Harry a revenit la Superhumans pentru a se întâlni cu veteranii și echipa medicală, dar și pentru a-l cunoaște pe militarul a cărui poveste de supraviețuire a făcut înconjurul lumii.

„Ducele de Sussex a fost impresionat de calmul și modestia cu care Kostiantin a vorbit despre încercările prin care a trecut: de la perioada îndelungată petrecută pe pozițiile de luptă până la evacuarea cu o dronă, după ce își pierduse ambele picioare”, au transmis reprezentanții centrului.

Harry i-a spus veteranului că îi cunoaște povestea din relatările presei și l-a descris drept un simbol al forței și rezilienței poporului ucrainean.

„Ești definiția forței și rezilienței ucrainene”, i-ar fi spus prințul.

La rândul său, Kostiantin Vlasenko a răspuns simplu că își apără țara.

Peste 200 de zile izolat pe front

Povestea militarului ucrainean este una ieșită din comun. Acesta a petrecut mai bine de 200 de zile izolat într-un post de observație de pe direcția Kupiansk, după ce un camarad al său a fost ucis într-un atac rusesc cu drone, iar el a fost rănit la ambele picioare.

Pentru a supraviețui, Vlasenko a fost nevoit să își amputeze singur unul dintre picioare. Celălalt fusese deja grav afectat de răni. Potrivit relatării sale, militarii ruși i-au oferit posibilitatea de a se preda, însă acesta a refuzat.

„Am fost singur mai bine de 200 de zile”, i-a povestit veteranul prințului Harry.

Evacuarea sa a reprezentat o premieră pentru armata ucraineană: pentru prima dată, un militar rănit a fost transportat direct de pe linia frontului cu ajutorul unei drone grele.

Operațiunea a fost realizată de Brigada 92 de Asalt, folosind un hexacopter de mare capacitate, donat de compania Gurzuf Defence. Aparatul de zbor a parcurs aproximativ 16 kilometri, iar misiunea a durat mai puțin de o oră și jumătate.

Evacuarea cu ajutorul dronei a fost necesară deoarece terenul minat și supravegherea permanentă a zonei de către dronele rusești făceau imposibilă intervenția roboților tereștri, utilizați în mod obișnuit de armata ucraineană pentru transportul răniților.

După această operațiune, forțele ucrainene au mai efectuat cel puțin cinci misiuni similare de evacuare cu drone grele. Într-una dintre acestea, a fost transportată inclusiv o pisică aflată pe pozițiile din apropierea frontului.

Primele etape ale recuperării

După evacuare, Kostiantin Vlasenko a fost transportat la spital, iar președintele Ucrainei i-a acordat titlul de Erou al Ucrainei.

Recent, veteranul a reușit să facă primii pași cu ajutorul protezelor, marcând o etapă importantă în procesul său de recuperare.

Prințul Harry, care a fondat Jocurile Invictus, competiția internațională dedicată militarilor răniți și veteranilor, a vizitat centrul Superhumans din Liov pe 15 noiembrie. Aceasta a fost a patra sa vizită în Ucraina.

Întâlnirea cu Kostiantin Vlasenko a subliniat încă o dată rolul tehnologiei în salvarea vieților pe frontul ucrainean, dar și lupta dificilă pe care militarii răniți o duc după întoarcerea din război.