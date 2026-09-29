 Prețuri „foarte mari” la petrol și gaze în această iarnă. Previziunile sumbre ale Uniunii Europene | adevarul.ro
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Prețuri „foarte mari” la petrol și gaze în această iarnă. Previziunile sumbre ale Uniunii Europene

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Uniunea Europeană nu anticipează probleme de aprovizionare cu energie în această iarnă, dar se așteaptă ca prețurile petrolului și gazelor să fie foarte mari, a declarat marți comisarul european Dan Jorgensen, la o reuniune a miniștrilor energiei de la Dublin.

Conducte de gaze
Conducte de gaze Foto: Shutterstock

Având în vedere criza energetică declanșată de războiul din Orientul Mijlociu, „nu există nicio îndoială că ne îndreptăm spre o iarnă dificilă”, a subliniat comisarul european Dan Jorgensen, relatează Le Figaro.

„Într-o iarnă normală, aproape 50 de milioane de oameni din Europa nu își pot încălzi locuințele în mod adecvat. Această iarnă ar putea fi și mai rea. Prin urmare, luăm situația foarte în serios, ca să nu mai vorbim de industria noastră, care este și ea sub presiune”, a continuat Dan Jorgensen.

În acest context, oficialul Uniunii Europene intenționează să relaxeze anumite reguli. Pentru a „destresa piața”, Dan Jorgensen a propus amânarea cu un an a unei legi europene împotriva emisiilor de metan legate de importurile de hidrocarburi, un gest către companiile din sector. Uniunea Europeană aprobă astfel o solicitare recentă a președintelui francez Emmanuel Macron.

Companiile obligate să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan, un gaz cu efect de seră

Amânarea acestei legislații din 2027 până în 2028 va fi supusă statelor membre și Parlamentului European. Această lege ar obliga companiile care importă hidrocarburi în Europa să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant.

Mai multe țări producătoare de combustibili fosili, printre care Statele Unite în frunte, se opun acesteia, considerând-o o constrângere și susținând că le-ar putea împiedica exporturile. Organizațiile de mediu avertizaseră împotriva unei amânări, afirmând că amânarea nu ar avea niciun impact asupra prețurilor la energie, dar ar reprezenta un nou regres în politica climatică europeană.

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