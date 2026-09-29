Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile a declanșat reacții dure din partea AUR. Senatorul și vicepreședintele partidului, Dan Tănasă, califică decizia drept „poliție politică" și susține că aceasta face parte dintr-un scenariu menit să preseze AUR să voteze „un guvern pe placul Germaniei". Tănasă îl numește pe președintele Nicușor Dan drept unul dintre „comandorii arestului" și cere convocarea alegerilor anticipate. „Călin Georgescu nu va ceda. AUR nu va ceda", a declarat senatorul pentru „Adevărul".

Dan Tănasă îl numește pe președintele Nicușor Dan drept „comandorul arestului de astăzi” Foto: Inquam Photos / George Călin

De asemenea, Dan Tănasă îl numește pe președintele Nicușor Dan „comandorul arestului de astăzi”. Acesta îi solicită liderului de la Cotroceni să convoace alegerile anticipate pentru rezolvarea problemelor „create de PSD, PNL, USR și UDMR”. Întrebat dacă formațiunea lui nu are de când să realizeze o coaliție cu PSD, senatorul a răspuns că „AUR face coaliție doar cu românii”.

Adevărul: Cum comentează AUR arestarea lui Călin Georgescu?

Dan Tănasă: Considerăm că este poliție politică și parte dintr-un scenariu pentru a pune presiune pe AUR pentru ca să voteze un guvern pe placul Germaniei. Dar noi suntem alături de Călin Georgescu. AUR nu va ceda, Călin Georgescu nu va ceda! Suntem în pragul alegerilor anticipate și considerăm că după ziua de mâine, când vor fi îndeplinite condițiile constituționale pentru convocarea alegerilor anticipate, în situația mult prea probabilă ca Guvernul să nu fie investit, Nicușor Dan, care ar putea fi unul dintre comandorii arestului de astăzi, va trebui să convoace alegerile anticipate și să ne întâlnim față în față cu românii și să discutăm marile probleme ale țării. Probleme care au fost create de PSD, PNL, USR și UDMR.

Luați în calcul o coaliție cu PSD la următoarea desemnare?

În conflictologie există un principiu. Cei care au creat problema nu pot să o rezolve. PSD este parte din cei care au creat marile probleme ale României. Respectiv, noi nu vedem niciun alt drum. Cum am putea noi să reparăm problemele României alături de PSD, care au creat aceste probleme? Considerăm că după ce va pica Guvernul Siegfried sunt întrunite condițiile pentru convocarea alegerilor parlamentare anticipate.

Deci, dacă liderul PSD este nominalizat, nu veți face coaliție cu PSD?

AUR a declarat de mai multe ori acest lucru și nu cred că este cazul să reiterez acest lucru. AUR face coaliție doar cu românii.

Va afecta arestarea lui Georgescu pașii AUR pe mai departe?

Noi considerăm că dacă există probleme, acestea trebuiau să fie administrate într-un plan care nu se intersectează cu imperativele politice ale momentului. De departe, vedeam că și la primele două dosare, și pe acest dosar, nu există probe consistente care ar putea fi prezentate de către procurori, astfel încât poporul să înțeleagă că există o dimensiune penală. Până acum, și pe primul, și pe al doilea, și pe cel de-al treilea dosar, din păcate, vedem noi, dar văd și românii, că există mai multe declarații fără să fie susținute de probe concludente în acest sens.

În momentul în care comanditarii au văzut că nu pot să meargă în instanță pentru condamnare cu primul și al doilea dosar, care sunt foarte subțiri, și nu va exista un judecător în România care să dea o sentință pe aceste dosare, evident, totul este făcut într-o orchestrare în care ar cita Călin Georgescu, ar cita AUR, ne-ar cita împreună. Reiterez, declar: Călin Georgescu nu va ceda, AUR nu va ceda.

Dacă Călin Georgescu va fi găsit vinovat, care va fi poziția AUR?

Este foarte puțin probabil acest lucru pentru cei ce îl incriminează astăzi. Dar noi trăim în România. În România, unde, în decembrie 2024, au fost anulate alegerile în care au votat milioane de români și nici astăzi, la aproape 2 ani de la acel incident grav pentru democrația românească, rana încă nu s-a coagulat pentru că încă sângerează, pentru că Nicușor Dan, care a fost învestit în funcția de președinte, a promis în campanie electorală și după aceea că va prezenta un raport. Înțelegem că are pe undeva prin sertar acel raport, dar nu există nicio foaie, nicio probă în acel raport și nu poate să-l prezinte. Dacă există ruși, dacă există instituții ale Federației Rusiei, oamenii care au beneficiat de un astfel de suport trebuie să stea la pușcărie, indiferent de numele lor.

De ce au cerut procurorii DIICOT arestarea lui Călin Georgescu: "Este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică"

Noi știm că nu există în raport cu Călin Georgescu astfel de lucruri. De ce? Sunt doar insinuări și respectiv, încercări de a-l denigra pe Călin Georgescu și AUR. Dar spuneam, inclusiv în acest interviu, că grâul se va alege de neghină și românii pot acum să discearnă mai ușor între ce este adevăr și ce este minciuna acelei coaliții de partide de PSD, PNL, USR și UDMR care guvernează strâmb România. Au dus România în hău, avem niște indicatori economici foarte proști, pentru că românii trăiesc din rău în mai rău și respectiv încearcă să livreze circ oamenilor.

Domnul Simion nu a oferit o declarație despre decizia Curții de Apel. Ați vorbit cu el despre asta?

Este o declarație oficială a partidului care a fost diseminată presei și opiniei publice în care spunem în felul următor: AUR este în continuare împreună cu Călin Georgescu. Sunt presiuni politice pe Călin Georgescu și pe AUR. Noi nu vom ceda, Călin Georgescu nu va ceda! Suntem de partea românilor, suntem de partea lui Călin Georgescu, AUR face coaliție doar cu românii.

Călin Georgescu și Ionel Rusen, arestați preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Decizia este definitivă, iar fostul candidat a fost dus în Arestul Central, unde va rămâne pentru 30 de zile. Omul de afaceri Ionel Rusen a fost și el arestat preventiv, fiind încătușat de polițiști și condus în Arestul Central.

Cele două judecătoare din completul Curții de Apel nu au ajuns la aceeași soluție în privința cererii DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu. Una dintre ele a considerat că se impune arestarea preventivă, în timp ce cealaltă a optat pentru cercetarea acestuia în stare de libertate. În aceste condiții, a fost chemat un al treilea judecător pentru soluționarea divergenței, iar cauza a fost rejudecată de trei magistrați, într-un complet de divergență.

Instanța a admis contestația formulată de PICCJ-DIICOT, a desființat încheierea contestată și a dispus arestarea preventivă a inculpaților.

„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT. Desființează încheierea contestată și, pe fond, rejudecând, dispune următoarele: admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați. Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile. Definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

AUR acuză un „proces politic” în dosarul lui Călin Georgescu, după apariția interceptărilor: „Nu ne dezicem de el”

Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, care susține că a fost păgubit cu suma de un milion de euro.

Procurorii DIICOT au contestat hotărârea prin care fostul candidat la Președinție a fost lăsat în libertate, după ce fusese reținut pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Săptămâna trecută, judecătorii Tribunalului București au respins cererea de arestare preventivă formulată de anchetatori și au stabilit ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Aceeași măsură a fost aplicată și presupusului său complice, omul de afaceri Ionel Rusen.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi propus acestuia o afacere cu metale prețioase, ce presupunea obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro.

Pentru accesarea creditului, Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către campania electorală a lui Georgescu. Ulterior, i s-au cerut încă 100.000 de euro, cu promisiunea majorării creditului la 15 milioane.

Împrumutul nu s-a materializat, iar banii nu au fost returnați. În încercarea de recuperare a prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia.