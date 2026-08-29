 „Panică înainte de iarnă”: rezervele de gaze ale UE sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani | adevarul.ro
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„Panică înainte de iarnă”: rezervele de gaze ale UE sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani

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Europa se îndreaptă spre lunile mai reci cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situație care a declanșat „panica înainte de iarnă” în rândul traderilor de energie, avertizează experții.

platforma gaze
Rezervele de gaze ale UE au scăzut alarmant Foto: Shuttterstock

Depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63% în ultima săptămână din august, cu mult sub media de 80% înregistrată în ultimii ani la sfârșitul lunii august și printre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată pentru această perioadă a anului, scrie The Guardian.

La ritmul actual, lent, de alimentare a depozitelor, UE este foarte probabil să intre în sezonul rece cu rezerve de gaze cu aproximativ o cincime sub media ultimilor cinci ani și la cel mai scăzut nivel din 2013, potrivit lui Greg Molnar, analist în domeniul gazelor și profesor.

„Nivelurile scăzute ale stocurilor cresc în mod natural riscul unei volatilități mai mari a prețurilor în timpul iernii”, a declarat acesta. Situația ar putea fi agravată de „episoadele de frig sau de perioadele cu vânt slab”, care ar duce la creșterea consumului de gaze pe durata iernii.

Marea Britanie, printre țările cele mai expuse

Marea Britanie ar putea fi deosebit de vulnerabilă la volatilitatea pieței, deoarece este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, dar dispune de una dintre cele mai mici capacități de stocare a gazelor la nivel intern.

În mod obișnuit, Regatul Unit se bazează pe importurile de gaze prin conducte din Europa sau pe transporturile cu nave-cisternă din SUA și Orientul Mijlociu. Chris O’Shea, directorul executiv al Centrica, compania care deține British Gas, a declarat în această săptămână că Marea Britanie are „aproape deloc gaze în depozite” pentru iarna care urmează.

Depozitele de gaze ale UE au întâmpinat dificultăți în a se apropia de ținta, redusă între timp, de 80% grad de umplere până la începutul iernii, după ce războiul dintre SUA, Israel și Iran a provocat perturbări severe ale exporturilor de petrol și gaze din regiunea Golfului.

Un final rece al iernii trecute, precum și producția de energie electrică pe bază de gaze peste nivelul obișnuit în timpul valurilor de căldură din Europa din această vară au contribuit, de asemenea, la diminuarea rezervelor blocului comunitar. Într-un an obișnuit, operatorii depozitelor le umplu pe timpul verii, când atât cererea, cât și prețurile sunt mai scăzute.

Piața europeană intră în „panică înainte de iarnă”

Prețurile gazelor pe piața europeană au „rămas relativ calme” în această vară, pe fondul speranței că strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă, iar stocurile pentru iarnă vor putea fi refăcute. Însă „nimeni nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple prea curând”, potrivit lui Bjarne Schieldrop, analist-șef pentru mărfuri în cadrul grupului bancar nordic SEB.

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„Drept urmare, piața europeană a gazelor naturale a intrat într-un fel de panică înainte de iarnă în ultima săptămână”, a adăugat Schieldrop.

Deși Europa nu este de așteptat să se confrunte cu o lipsă fizică de gaze în această iarnă, traderii anticipează prețuri mai mari.

Prețul de referință al gazelor a urcat în ultimele săptămâni la maximele ultimilor trei ani, depășind 68 de euro pe megawatt-oră (MWh), mai mult decât dublu față de nivelul de la începutul anului.

Prețurile au crescut puternic pe fondul așteptărilor tot mai mari că traderii europeni vor trebui să concureze cu cumpărătorii asiatici pentru a asigura transporturi de gaze naturale lichefiate (GNL) pe măsură ce temperaturile vor începe să scadă.

În lipsa reluării exporturilor de gaze din Orientul Mijlociu, prețul de referință al gazelor din Europa „ar trebui probabil să depășească 100 de euro/MWh” pentru a atrage suficiente transporturi care să acopere cererea din timpul iernii, potrivit analiștilor Goldman Sachs.

Germania are depozitele umplute doar pe jumătate

Îngrijorările privind aprovizionarea cu gaze sunt deosebit de puternice în Europa de Vest, unde nivelurile din depozite sunt mult sub cele din țări precum Italia și Polonia, care au reușit să-și refacă rezervele până la un grad de umplere de peste 80%.

În Germania, țara cu cea mai mare capacitate de stocare a gazelor din Europa, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 50%, potrivit Gas Infrastructure Europe.

Nivelul de umplere a depozitelor din Belgia și Țările de Jos, țări conectate direct la piața britanică a gazelor prin conducte, este de 51%, respectiv 45%.

Țara europeană care depinde tot mai mult de importuri

Dependența Marii Britanii de importurile de gaze de pe piețele internaționale este de așteptat să crească pe măsură ce producția din sectorul britanic al Mării Nordului continuă să scadă, iar producția Norvegiei începe să se reducă începând din 2030.

Guvernul britanic analizează planuri pentru acordarea unui sprijin financiar direct în vederea protejării infrastructurii interne de gaze, după ce o consultare oficială a arătat că locuințele și companiile riscă să rămână fără gaze în următorul deceniu, în pofida extinderii surselor de energie curată.

Printre măsurile analizate s-ar putea număra acordarea de sprijin financiar proprietarilor instalațiilor de stocare a gazelor și operatorilor de conducte, astfel încât modernizarea și întreținerea infrastructurii să rămână viabile din punct de vedere economic în următoarele decenii.

Autoritatea britanică de reglementare în domeniul energiei, Ofgem, a anunțat în această săptămână că facturile tipice la gaze și electricitate vor crește cu 4% începând din octombrie, în baza plafonului trimestrial de prețuri. Majorarea vine după o creștere de 13% aplicată la începutul lunii iulie, pentru a reflecta scumpirile de pe piețele globale de energie provocate de războiul din Iran.

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