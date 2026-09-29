 Tudorel Toader, despre divergența dintre judecători privind arestarea lui Călin Georgescu. „Justiția nu-i matematică unde doi cu doi pe timp fac patru” | adevarul.ro
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Tudorel Toader, despre divergența dintre judecători privind arestarea lui Călin Georgescu. „Justiția nu-i matematică unde doi cu doi pe timp fac patru”

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Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, spune că arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile este rezultatul unei evaluări diferite a probelor de către judecători.

Toader Tudorel
Toader Tudorel, fost ministru al Justiției Foto: Facebook/Toader Tudorel

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a explicat, marți, schimbarea măsurii preventive în cazul lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul lui Ionel Rusen.

Acesta a spus că decizia a venit după ce primii doi judecători din complet nu au ajuns la aceeași concluzie, iar cauza a fost soluționată de un al treilea judecător, în cadrul unui complet de divergență.

„Asta e vorba de o nouă apreciere pe care au dat-o judecătorii de control de la Curtea de Apel. Am văzut cum doi judecători au avut opinii diferite. A intervenit al treilea judecător, se numește complet de divergență, că era o divergență între primii doi, și cel de al treilea s-a alăturat opiniei judecătorului care a considerat că este necesară arestarea preventivă”, a spus fostul ministru al Justiției.

Potrivit acestuia, schimbarea măsurii nu înseamnă că au apărut probe noi în dosar, ci că judecătorii au făcut o evaluare diferită a probelor care deja existau pe masă.

„Prin urmare, e vorba de aprecierea materialului probator și nu de o suplimentare a probelor din dosar. Deocamdată sunt 30 de zile, pot surveni modificări”, a explicat Tudorel Toader.

„Dar vedeți cum e prezumpția asta de nevinovăție în ochii procurorului care a reținut și care a propus arestarea preventivă, el e considerat vinovat. În ochii judecătorilor care au decis arestarea preventivă, de asemenea e considerat vinovat, dar el rămâne la adăpostul prezumpției de nevinovăție, cu o valoare de rang constituțional, care se va răsturna definitiv atunci când hotărârea penală, decizia, va rămâne definitivă în apel, atunci când e cale lungă, foarte lungă”, a declarat Toader.

Ce se poate întâmpla după cele 30 de zile

Întrebat ce modificări ar putea apărea în următoarele 30 de zile, în condițiile în care măsura arestului preventiv poate fi contestată și prelungită în anumite condiții, Tudorel Toader a spus că atât procurorii, cât și avocații pot solicita noi măsuri.

„Cu 5 zile înainte de expirarea acelor 30 de zile, procurorii probabil vor solicita prelungirea măsurii arestului preventiv. Avocații, dimpotrivă, vor solicita revocarea sau înlocuirea cu acel control judiciar”, a spus fostul ministru.

„Este vorba de o apreciere. La urmă, justiția nu-i matematică unde doi cu doi pe timp fac patru. Judecătorul apreciază și am văzut foarte concret așa cum aprecierile au fost diferite”, a afirmat Tudorel Toader.

În cazul lui Călin Georgescu, prima decizie a instanței a fost plasarea sub control judiciar, iar Curtea de Apel a schimbat ulterior măsura în arest preventiv, după soluționarea cauzei de către completul de divergență.

„Dar prevalează, ca de obicei, ca întotdeauna, ultima apreciere, ultima soluție, cei doi judecători care au considerat că probele sunt suficiente, că fapta este gravă, că se impune arestarea preventivă”, a mai declarat Tudorel Toader.

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