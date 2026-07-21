Bolojan, după instalarea platformei „Neptun Alpha”: România devine cel mai mare producător de gaze din UE

Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un „actor relevant în furnizarea securității energetice în regiune și în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, marți, 21 iulie, la o zi după ce OMV Petrom și Romgaz au anunțat finalizarea instalării platformei offshore de producție „Neptun Alpha”.

„Ieri, Romgaz și OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze naturale din România. Structura de susținere a platformei a fost montată și fixată pe fundul mării. Are o înălțime totală de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată și instalată cu nave speciale în ultimele luni. Instalarea platformei și a conductei de 160 de km, care face legătura cu țărmul, sunt etapele esențiale ale proiectului. Lucrările vor continua și în următoarele luni, prin realizarea tuturor racordurilor, și se vor finaliza cu testarea instalațiilor, astfel încât exploatarea gazului să înceapă din anul viitor ”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.



Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, platforma de productie offshore „Neptun Alpha” cântărește 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susținere (jacket), cât și structura superioară (topsides) au fost fabricate de Saipem, pe șantierele sale din Arbatax (Italia), respectiv Karimun (Indonezia)



„Noile cantități de gaz vor permite relansarea industrială”

Instalarea platformei reprezintă o nouă realizare majoră în dezvoltarea proiectului Neptun Deep și, spune premierul interimar, va avea ca efect relansarea industrială.

„Exploatarea gazelor din Marea Neagră este un proiect strategic în domeniul energiei pentru țara noastră. Noile cantități de gaz vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrășămintelor pentru agricultură din producția internă (combinatul Azomureș), în condiții bune pentru agricultori, precum și asigurarea gazului necesar consumului locuințelor la un preț stabil în anii următori. Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un actor relevant în furnizarea securității energetice în regiune și în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Mulțumesc echipelor de proiect ale celor două companii pentru respectarea programului de lucrări,”, a mai scris Ilie Bolojan în aceeași postare.