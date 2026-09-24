Rusia pregătește noi atacuri cu drone în Europa, vizând țări din zona Mediteranei, avertizează serviciile de informații americane

Serviciile de informații americane ar fi avertizat mai multe guverne europene că Moscova ar putea lansa drone de pe mare, ascunse în containere ale unor nave comerciale.

Drona rusească Gerbera/FOTO:X@nexta_tv

Rusia pregătește noi atacuri cu drone în Europa, de data aceasta împotriva unor state din bazinul Mediteranei, scrie ziarul spaniol El Mundo. Potrivit publicației, serviciile de informații ale SUA au strâns date despre planurile Kremlinului de escaladare și le-au transmis mai multor guverne europene.

„Vor folosi drone lansate de pe mare, ascunse într-un container al unei nave. Nu este deloc complicat", a declarat pentru ziar o sursă apropiată de Ministerul Apărării din Lituania.

Argumentul unei asemenea escaladări este discutat de mult timp. Moscova a susținut în repetate rânduri că livrările de armament, schimbul de informații și sprijinul consilierilor militari pentru Ucraina transformă țările occidentale în părți implicate în război și în ținte legitime.

Până acum, Rusia a acționat sub ceea ce experții numesc „pragul războiului”, evitând gesturile care ar fi putut provoca o reacție coordonată a NATO. În paralel, Moscova a extins o campanie de sabotaj împotriva unor obiective din statele care sprijină Ucraina. Au fost înregistrate și incidente izolate, care par să fi urmărit testarea limitelor și a reacției Alianței.

Primul pas către escaladare a fost incursiunea, în urmă cu un an, a 19 drone fără încărcătură explozivă în spațiul aerian polonez. Un moment de cotitură ar fi incidentul recent cu drone înarmate de la aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane îl atribuie serviciilor secrete ruse.

Ce tip de dronă ar fi folosită

Autoritățile lituaniene susțin că știu deja ce dronă ar putea fi folosită împotriva Spaniei, Franței sau Italiei: „Gerbera". Aparatul are aproximativ doi metri lungime, o anvergură a aripilor de 2,5 metri și o greutate de până la 18 kilograme. Viteza este de circa 160 km/h, iar raza maximă declarată de zbor, de 600 de kilometri.

O navă comercială ar putea transporta mai multe astfel de aparate, care se lansează mult mai ușor decât dronele Shahed sau Geran, de dimensiuni considerabil mai mari.

Potrivit ziarului, dacă ar fi lansată de la 200-300 de kilometri de țărm, o dronă ar zbura între o oră și 15 minute și două ore, în funcție de viteza reală. Sarcina sa utilă mică nu ar distruge o instalație de mari dimensiuni, dar ar putea provoca un incendiu, ar putea avaria echipamente aflate în aer liber sau ar putea închide temporar un port ori un aeroport. Efectul ar fi mai degrabă politic și economic decât strict material.

Vizita șefului CIA la Moscova

Lituania, ca și alte state, ar fi aflat despre pregătirea unui asemenea atac la scurt timp după deplasarea la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, pe 25 august. Acesta a călătorit cu un avion militar american care a făcut escală la Riga, pe flancul baltic al NATO.

Nu există date publice că Ratcliffe ar fi avut întâlniri în Letonia. Surse diplomatice dintr-o țară baltică au confirmat însă că știau dinainte de călătorie și că au fost informate ulterior despre conținutul ei. Wall Street Journal și Politico au scris că Ratcliffe a mers la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace NATO și să nu facă provocări la adresa Alianței.

Sursele familiarizate cu avertismentul spun că guvernele Spaniei, Franței și Italiei au fost informate că Rusia pregătește o posibilă operațiune cu drone împotriva uneia dintre aceste țări. Mai mulți analiști din domeniul apărării au confirmat că știu de un raport al CIA care circulă între ministerele de externe europene. Potrivit lor, raportul descrie foarte precis atacul, iar francezii îi acordă o încredere deosebită.

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Avertismentul ar corespunde reacției președintelui francez Emmanuel Macron. După ce a convocat un Consiliu de Apărare pe 16 septembrie, la două zile distanță a chemat la Palatul Élysée liderii tuturor partidelor și candidații la prezidențialele din 2027.

De ce Spania, Franța sau Italia

Ziarul explică alegerea acestor țări prin faptul că în toate trei vor avea loc anul viitor campanii electorale și alegeri. De asemenea, fiecare dintre ele are formațiuni radicale capabile să exploateze teama și oboseala provocate de războiul din Ucraina. În special în Franța și în Italia există legături sau poziții care coincid în mod evident cu interesele Kremlinului. Chiar în ajun, candidatul de stânga Jean-Luc Mélenchon a explicat creșterea amenințării ruse în Europa prin „atacurile de la distanță" ale Ucrainei asupra teritoriului rus.

Analistul britanic Keir Giles, specializat în strategia militară a Rusiei, avertizează că distanța Spaniei față de granița rusă nu îi garantează securitatea.

„Ținta nu vor fi neapărat țările din prima linie. Ținta va fi acolo unde este punctul cel mai slab al Europei", spune el.

Giles numește printre vulnerabilități „țări precum Marea Britanie sau Spania, care nu au investit în sisteme integrate de apărare antiaeriană și antirachetă capabile să facă față amenințării rusești".

Scopul principal al unei operațiuni cu drone „Gerbera" lansate de pe o navă comercială nu ar fi să provoace distrugeri masive. Cu o încărcătură explozivă de patru-cinci kilograme, aparatul este mai potrivit pentru a închide un aeroport, a provoca un incendiu, a survola o bază militară sau a demonstra că Rusia poate ajunge în spatele frontului european.

„Rusia observă unde orice acțiune ar avea cel mai mare impact, din cauza lipsei de reziliență, a apărării civile și a instabilității politice", spune Giles.

Alegerea țintei se bazează, explică el, pe o „ecuație aflată într-o schimbare continuă": Moscova calculează unde poate obține cel mai mare efect, cu riscurile și resursele pe care este dispusă să și le asume.

Ideea, discutată încă de anul trecut

Ideea unei lansări de pe mare împotriva NATO a fost abordată acum exact un an de publicația ucraineană Defense Express. Aceasta arăta că dronele „Gerbera" pot fi transportate pe petrolierele din „flota fantomă" a Rusiei și lansate din apele internaționale, cu ajutorul unor rampe. Rusia a efectuat deja exerciții de lansare a dronelor de pe nave.

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În mediile militare rusești, flancul sudic mediteranean este prezentat deja drept o rută prin care Franța ar putea fi amenințată, iar lista posibilelor ținte circulă public. Pe 19 septembrie, la o zi după reuniunea convocată de Macron, canalul rusesc de Telegram Rybar a publicat o hartă a Mediteranei intitulată „Leacul rusesc împotriva aroganței franceze". Textul vorbea despre livrarea de drone Geran-5 în Algeria și susținea că acestea ar putea ajunge la fabrici de avioane, baze militare, centrale nucleare și complexuri petrochimice din sudul Franței.

„Impresia pe care vor s-o creeze rușii este că și ei au «pânza lor de păianjen»", spune sursa lituaniană. Ea face referire la operațiunea spectaculoasă prin care Ucraina a ascuns drone în containere transportate de camioane rusești, fără știrea șoferilor, și le-a lansat în apropierea unor aerodromuri ruse pentru a distruge mai multe aeronave.

Metoda descrisă nu este specifică Rusiei: Ucraina lansează deja drone de pe platforme maritime. Unii analiști consideră că un atac de acest tip ar putea fi și un răspuns. Într-un material Bloomberg, o sursă apropiată de Kremlin a avertizat că Rusia intenționează să pedepsească Europa pentru sprijinul acordat Kievului.

Surse din serviciile de informații din țările baltice leagă intensificarea agresivității ruse de daunele pe care atacurile ucrainene le provoacă sectorului energetic rus.