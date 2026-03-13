search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Opt state UE, inclusiv România, cer reguli mai stricte pentru vizele rușilor cu experiență de luptă în Ucraina

Publicat:

Opt state UE, printre care și România, cer înăsprirea regulilor de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși cu experiență de luptă în Ucraina, avertizând că foști combatanți ar putea reprezenta un risc pentru securitatea spațiului Schengen.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliul European, António Costa, și președintei Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, opt lideri avertizează că războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei creează riscuri pe termen lung pentru securitatea internă a spațiului Schengen Area, unde circulația este liberă, scrie POLITICO.

Aceștia susțin că militari demobilizați sau rotați de pe front — inclusiv mii de persoane recrutate din închisori — ar putea încerca să călătorească în state ale UE, ceea ce ar putea alimenta criminalitatea organizată, infracțiuni violente sau activități ostile ale statului rus.

Liderii europeni afirmă că numărul tot mai mare de vize acordate cetățenilor ruși face problema și mai urgentă.

Potrivit estimărilor din industria turismului, cetățenii ruși au depus între 620.000 și 670.000 de cereri de viză Schengen Area în 2025, situându-se între primele cinci naționalități care solicită intrarea în UE. Aproximativ patru din cinci solicitanți au primit viză.

„Prin urmare, orice intrare poate avea consecințe serioase pentru securitatea unui stat membru sau a întregului spațiu Schengen”, se arată în scrisoare.

Inițiativa, susținută și de Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, România și Suedia, solicită Comisiei Europene să pregătească restricții de viză țintite și să analizeze modificări ale regulilor UE care să permită interdicții coordonate de intrare.

Statele UE au înăsprit deja accesul în ultimii ani, majoritatea vizelor fiind acum acordate pentru șederi mai scurte și cu perioade de valabilitate mai limitate.

