Diplomații europeni se îndoiesc că Moscova dorește cu adevărat să pună capăt războiului din Ucraina. Cu toate acestea, insistă să rămână implicată în procesul diplomatic, de teama că Donald Trump ar putea ajunge la un acord cu Vladimir Putin fără a ține cont de interesele Europei și ale Kievului.

Negocieri SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi Foto: X@visegrad24

Oficialii europeni nu cred că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să negocieze în mod real încheierea războiului din Ucraina, în pofida presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru obținerea unui acord de pace, relatează Politico.

Aceasta este concluzia la care au ajuns mai mulți parteneri europeni ai Kievului, atât în discuțiile publice, cât și în cele private, după reluarea negocierilor de pace mediate de Statele Unite. Opinia este împărtășită inclusiv de unii dintre reprezentanții europeni desemnați să participe la procesul diplomatic.

Oficiali europeni care au luat parte la reuniunile de săptămâna trecută, desfășurate la Abu Dhabi, avertizează că negocierile ar putea să nu producă rezultate și să se blocheze din nou. Deocamdată, nu a fost stabilită o dată pentru următoarea rundă de discuții.

Unii observatori europeni se tem că, în cazul unui eșec al negocierilor, Trump ar putea încheia un acord direct cu Putin și s-ar putea distanța de Europa și Ucraina. Acesta este unul dintre motivele pentru care europenii insistă să rămână implicați în proces.

„Putin nu este interesat, în acest moment, de un armistițiu sau de pace. El consideră că prelungirea războiului îi aduce mai multe beneficii decât oprirea luptelor. Aceasta este principala problemă”, a declarat Fredrik Wesslau, cercetător principal la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR).

Scepticismul oficialilor europeni sugerează că viitorul negocierilor ar putea depinde în mare măsură de deciziile Washingtonului și Moscovei, în pofida eforturilor europene de relansare a procesului de pace și a dezbaterilor privind reprezentarea Europei la masa negocierilor.

Moscova nu dă semne că ar renunța la pozițiile sale

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina. Kievul a ripostat prin lovituri asupra unor obiective de pe teritoriul rus, inclusiv instalații petroliere, acțiuni care au provocat nemulțumiri la Washington.

Săptămâna trecută, la Abu Dhabi, au avut loc două zile de negocieri la care au participat delegațiile Ucrainei și Rusiei, precum și emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff.

Unul dintre rezultatele discuțiilor a fost un acord de principiu privind un schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia, însă detaliile nu au fost încă stabilite. Oficialii europeni prezenți la reuniuni au afirmat că delegația rusă nu a fost dispusă să facă concesii.

„Ultimele discuții cu emisarii americani au arătat clar că Vladimir Putin nu dorește să negocieze”, a scris președintele francez Emmanuel Macron pe platforma X, la 14 noiembrie.

Săptămâna trecută, reprezentanți ai Franței, Germaniei, Marii Britanii și Italiei, alături de oficiali ai Consiliului European și Comisiei Europene, au mers în regiunea Golfului pentru discuții cu Witkoff, Kushner și delegația ucraineană. Europenii nu au participat însă la negocierile directe dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia.

Europa încearcă să obțină un loc la masa negocierilor

După reuniunea de la Abu Dhabi, Kushner și Witkoff au mers la Moscova pentru a obține acordul lui Putin privind participarea europenilor la următoarea rundă de negocieri.

Rusia dorește ca orice eventual acord de pace să includă și discuții privind reorganizarea arhitecturii de securitate europene.

Deși oficialii americani au considerat că Putin a acceptat solicitarea privind implicarea Europei, Kremlinul a contestat ulterior această interpretare. Reprezentanții ruși susțin că europenii subminează eforturile de pace prin continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Liderii Uniunii Europene au convenit ca cinci state europene, alături de președinții Consiliului European și Comisiei Europene, să reprezinte regiunea în cazul în care vor fi invitați la negocieri. Oficialii din unele dintre aceste țări, inclusiv Marea Britanie, Germania, Italia și Polonia, rămân însă sceptici în privința intențiilor Moscovei.

„Ucraina a demonstrat în repetate rânduri că este serioasă în privința păcii. Rusia, însă, a respins propunerile de încetare totală și parțială a focului și continuă să atace civilii și infrastructura energetică din Ucraina. Rusia ar putea pune capăt acestui război chiar astăzi”, a declarat un reprezentant al guvernului britanic.

Un diplomat german a afirmat că Putin participă la negocieri pentru că are nevoie de un acord cu Trump.

„Ruşii nu vor, de fapt, negocieri. Ei vor să câștige războiul”, a adăugat diplomatul.

Comisia Europeană susține că liderul rus ar putea demonstra că este serios în privința păcii dacă ar opri atacurile asupra Ucrainei.

În pofida scepticismului, europenii se pregătesc să participe la primele negocieri oficiale cu Rusia. Unul dintre motivele pentru care Europa dorește să rămână implicată este îngrijorarea față de solicitările Moscovei privind oprirea extinderii NATO și reorganizarea sistemului de securitate al continentului în funcție de interesele Rusiei, au declarat doi oficiali europeni.

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NATO, în afara discuțiilor?

Trump urmează să se întâlnească în această săptămână cu Putin și liderul chinez Xi Jinping, iar acest lucru amplifică temerile oficialilor europeni. Aceștia se tem că cei trei lideri ar putea discuta despre viitorul securității Europei fără participarea statelor europene.

„Există, de asemenea, îngrijorări privind ceea ce își dorește cu adevărat partea americană. Avem nevoie ca Statele Unite să fie implicate în proces (...). În același timp, trebuie să ne asigurăm că Washingtonul exercită presiuni asupra Rusiei, nu asupra Ucrainei”, a declarat un oficial european.

Reprezentanții administrației Trump consideră că preocupările Rusiei privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei reprezintă un subiect legitim de discutat în cadrul negocierilor pentru pace. Oficialii UE au acceptat, până acum, această abordare, insistând însă că prioritatea trebuie să fie încheierea războiului.

Riscul este ca discuțiile privind securitatea europeană să divizeze statele care susțin Ucraina și să declanșeze dispute publice cu potențialul de a afecta strategia de negociere.

„Cred că există o serie de subiecte în privința cărora Europa trebuie să spună clar că nu este dispusă să negocieze. De exemplu, desfășurarea trupelor NATO pe teritoriul statelor membre nu este un subiect care ar trebui discutat cu Rusia”, a declarat ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide.

Liderii statelor nordice și baltice au exprimat, la rândul lor, o poziție fermă împotriva ideii ca Putin să decidă asupra viitorului NATO, alianță care garantează securitatea Europei încă de la înființarea sa, în 1949.

Aceste poziții reduc considerabil spațiul pentru compromisuri între Europa și Rusia și îi determină pe unii oficiali europeni să privească negocierile mai degrabă ca pe o încercare de limitare a riscurilor decât ca pe o cale sigură către pace.

„Europenii, la fel ca ucrainenii, participă la acest spectacol al negocierilor. Ei trebuie să le demonstreze americanilor că sunt constructivi, pentru a nu-i îndepărta și a nu-l înfuria pe Trump. Obiectivul este ca, în cazul în care negocierile eșuează, americanii să îi considere responsabili pe ruși, nu pe europeni sau pe ucraineni”, a declarat Fredrik Wesslau, de la ECFR.

Putin susține că Europa nu s-a adaptat renunțării la piața rusă și la energia ieftină

Președintele rus Vladimir Putin susține că statele europene nu au reușit să se adapteze la renunțarea la piața rusă și la accesul la resurse energetice ieftine. În opinia sa, această situație afectează poziția economică a Europei și îi reduce potențialul de dezvoltare.

Declarațiile au fost făcute la 18 noiembrie, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat la Shenzhen, în China.

„Uniunea Europeană nu a reușit să se adapteze la renunțarea voluntară la piața rusă și la întreruperea aprovizionării cu energie rusească ieftină și stabilă, care timp de decenii a contribuit la prosperitatea sa”, a afirmat Putin.

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Liderul rus a susținut, de asemenea, că sancțiunile occidentale, taxele comerciale și restricțiile la export nu mai reprezintă obstacole pentru dezvoltarea economiei Rusiei. În opinia sa, în loc să se adapteze schimbărilor economice globale, statele occidentale încearcă să limiteze dezvoltarea competitorilor.

Putin a afirmat că presiunile externe au determinat Rusia să își dezvolte producția internă, să modernizeze industria și să își consolideze independența tehnologică.

„Dimpotrivă, presiunile externe au devenit un stimulent puternic pentru Rusia, determinându-ne să ne consolidăm în mod consecvent suveranitatea tehnologică, să creștem productivitatea muncii, să modernizăm capacitățile de producție, să dezvoltăm fabricarea de produse avansate și să alimentăm piața internă cu produse de calitate fabricate în țară”, a declarat Putin.

Summitul APEC are loc în China în perioada 18-19 noiembrie. În cadrul reuniunii este prevăzută o întâlnire între trei lideri: Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping. Aceștia urmează să discute mai multe teme incluse pe agenda summitului.

În Europa, reuniunea tripartită generează îngrijorări privind posibilele consecințe politice și de securitate. Trump intenționează, potrivit agendei oficiale, să folosească summitul pentru a iniția discuții privind dezarmarea nucleară. Oficialii europeni și diplomații occidentali se tem însă că președintele american ar putea modifica agenda și ar putea adopta o poziție privind Ucraina sau Taiwanul care să contravină intereselor aliaților SUA ori să fie interpretată ca favorabilă adversarilor acestora.

În ceea ce privește afirmațiile lui Putin referitoare la renunțarea Europei la energia rusească, Uniunea Europeană susține că strategia de eliminare a dependenței de resursele Moscovei rămâne neschimbată.

UE intenționează să oprească definitiv importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 și nu ia în calcul revizuirea deciziei, nici în contextul unei eventuale crize energetice sau al creșterii prețurilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat anterior că Europa și-a redus semnificativ dependența de resursele energetice rusești și va continua procesul de renunțare la acestea. Ea a reamintit, de asemenea, că Rusia furniza, în urmă cu câțiva ani, o parte importantă din importurile de gaze ale Uniunii Europene.