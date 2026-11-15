Estonia închide toate punctele de frontieră cu Rusia, după un atac atribuit serviciilor secrete ale Moscovei

Estonia va închide, începând cu 1 decembrie, toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia, în urma unui presupus atac de sabotaj asupra unui producător de drone din statul baltic, petrecut în weekend. Autoritățile estoniene susțin că atacul a fost comandat de serviciul rus de informații militare GRU.

Estonia închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia Foto: FOTO Google Maps

Sâmbătă dimineață, opt persoane au fost reținute în timpul unei tentative de atac asupra companiei Threod Systems, o firmă din industria de apărare care produce drone de atac cu rază lungă de acțiune și drone de recunoaștere. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, după ce echipa de securitate a companiei a intervenit pentru a opri incidentul, potrivit The Guardian.

Serviciul estonian de securitate internă (Kapo) a anunțat duminică faptul că atacul a fost pus la cale „cu scopul de a provoca o explozie și de a incendia clădirea”. Autoritățile au solicitat instanței emiterea unui mandat pentru menținerea în arest a cinci dintre persoanele reținute, a relatat postul public de televiziune din Estonia, ERR.

Premierul estonian, Kristen Michal, a declarat că închiderea frontierei este necesară pentru reducerea riscului unor noi atacuri și pentru „a transmite un mesaj clar că atacurile asupra industriei de apărare și capacităților de apărare ale Estoniei” sunt inacceptabile.

Șeful guvernului a făcut legătura între aceste atacuri și sprijinul constant acordat de Estonia Ucrainei.

„Scopul Rusiei este să ne facă să ne fie teamă, să ne determine să ezităm și să ne slăbească sprijinul pentru Ucraina. Răspunsul Estoniei este exact opusul. Ne vom consolida securitatea, vom colabora și mai strâns cu companiile și aliații noștri, vom intensifica presiunile asupra Rusiei și vom continua să sprijinim Ucraina”, a declarat Michal.

La rândul său, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a transmis un avertisment similar, afirmând că Moscova trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei vor avea consecințe.

„Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei au consecințe. Încercările de intimidare, destabilizare sau subminare a securității noastre nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat oficialul.

Trei puncte de trecere a frontierei vor fi închise

Estonia are trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, în nordul țării, și Koidula și Luhamaa, în sud. Autoritățile nu au precizat pentru cât timp vor rămâne închise acestea.

Este a doua tentativă de atac asupra unei companii estoniene din industria de apărare pe care autoritățile o atribuie Rusiei. Un incident similar a avut loc în august, când sediul companiei Milrem Robotics a fost vizat de un atac prin incendiere.

În septembrie, Kapo a declarat că este convins că acel incident a fost „un atac deliberat și planificat în prealabil, desfășurat în numele serviciilor speciale ruse”. Instituția a mai precizat că atacul se înscrie într-un tipar de acțiuni rusești care vizează companii din industria de apărare și producători de drone, în special firme care au legături cu Ucraina.

La momentul respectiv, Estonia l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a da explicații în legătură cu atacul. Kremlinul a respins însă orice legătură cu incidentul, calificând acuzațiile drept „nefondate” și „necugetate”, fără „absolut nicio legătură cu realitatea”.

Serviciile de informații europene avertizează asupra riscului unor noi sabotaje

Mai multe servicii europene de informații au avertizat în repetate rânduri asupra posibilității unor atacuri împotriva companiilor din industria de apărare. Acestea au semnalat și intensificarea eforturilor Rusiei de a recruta cetățeni din statele UE și NATO, prin intermediul platformelor de mesagerie online, pentru a comite acte de sabotaj.

Kristen Michal a subliniat că arestările din weekend au avut loc după ce agențiile de securitate au avertizat industria de apărare cu privire la posibilele riscuri.

„Nu avertizăm asupra acestor amenințări fără motiv. Pregătirea este importantă, iar de această dată a dat în mod clar rezultate”, a afirmat premierul estonian.