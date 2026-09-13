 Premieră în Marea Neagră: prima bătălie navală între drone a fost câștigată de Ucraina | adevarul.ro
search
Duminică, 13 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Premieră în Marea Neagră: prima bătălie navală între drone a fost câștigată de Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O dronă navală ucraineană a distrus o dronă maritimă rusească în Marea Neagră, într-un episod descris de Marina ucraineană drept „prima bătălie navală” purtată vreodată între ambarcațiuni fără echipaj, scrie Kyiv Independent.

Drona navală Sargan-3000/FOTO:X@visegrad24
Drona navală Sargan-3000/FOTO:X@visegrad24 Foto: X@visegrad24

Operațiunea a fost realizată în comun cu Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării (GUR), ale cărei unități au detectat drona rusească, a anunțat Marina pe 12 septembrie.

Potrivit Marinei, drona rusă a fost distrusă de o dronă navală ucraineană de tip Sargan-3000, echipată cu o stație de armament la distanță cu calibrul de 12,7 mm, numită Protector. Confruntarea dintre cele două drone a fost prima de acest fel din istorie.

„Aceasta este prima bătălie dintre ambarcațiuni navale fără echipaj”, a transmis Marina.

Armata a publicat, de asemenea, imagini video ale operațiunii pe canalul său oficial de Telegram.

Această operațiune comună marchează o schimbare de tactică, de la atacurile dronelor navale asupra navelor convenționale, la lupte directe între drone maritime. Atât Ucraina, cât și Rusia se orientează tot mai mult către războiul naval fără echipaj uman.

De-a lungul verii, Ucraina și-a extins semnificativ operațiunile cu drone maritime în Marea Neagră și Marea Azov, lovind zeci de nave rusești și ținte logistice navale — doar în cadrul campaniei din Marea Azov fiind vizate 105 nave rusești.

Și Rusia dezvoltă și folosește tot mai multe sisteme navale fără echipaj. Imagini satelitare recente au sugerat că Moscova construiește ceea ce pare a fi primul său port dedicat dronelor navale, în Crimeea ocupată.

Sargan-3000 este un sistem naval fără echipaj ucrainean, care a trecut testele de luptă în aprilie 2026. Potrivit Marinei, este o platformă multifuncțională, „foarte manevrabilă” și capabilă să execute misiuni de atac.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
digi24.ro
image
Noi informații despre drona prăbușită în Suceava. Ce au găsit echipele trimise în lanul de porumb
stirileprotv.ro
image
Nepoata lui Ceaușescu, dezvăluiri despre moartea MISTERIOASĂ a sculptorului Virgil Mihăescu
gandul.ro
image
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
mediafax.ro
image
Jean Valvis, oficial noul sponsor al Rapidului! Prima reacție din Giulești
fanatik.ro
image
Procesul judecătoarei care n-a motivat 821 de hotărâri judecătorești: Monica Cipariu ar putea plăti pentru victima unui criminal eliberat și din vina ei
libertatea.ro
image
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
Jose Mourinho, fără dubii despre Andrei Rațiu, după Real Madrid - Rayo Vallecano
digisport.ro
image
Cine a fost Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături lui Nick Rădoi. Cu ce s-a ocupat și cum a ajuns să trăiască în Mexic
click.ro
image
Alexandru Nazare s-a căsătorit. La nuntă au participat și președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Imagini de la petrecere
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
"Am crezut că a explodat butelia". Dronă prăbușită la mai puțin de 500 de metri de case, în Suceava
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi
cancan.ro
image
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
prosport.ro
image
Un lac tot mai mare a apărut într-un sat din Hunedoara. Autoritățile vor să transforme zona într-o atracție
playtech.ro
image
Singura nemulțumire a lui Victor Angelescu după Rapid – Voluntari 2-1: „E îngrijorător!”
fanatik.ro
image
Ce salariu are judecătorul CCR care a zburat cu un private jet alături de politicieni în Mykonos. Conturi pline și pensie specială
ziare.com
image
”Ești cu Bellaarouch?”. Actrița Oana Ioniță a răspuns
digisport.ro
image
Nick Rădoi vine în România pentru înmormântarea Mădălinei Apostol: „Sunt distrus”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Culise de la nunta anului în politică! Avem meniul, video cu dansul mirilor şi detalii despre darul dat de Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
1.200 de lei în plus la pensie. Casa de Pensii anunță categoria de români care primește mai mult
mediaflux.ro
image
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Doliu și durere pentru Nick Rădoi! A murit Mădălina Apostol
click.ro
image
Cine a fost Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături lui Nick Rădoi. Cu ce s-a ocupat și cum a ajuns să trăiască în Mexic
click.ro
image
Nick Rădoi vine în România pentru înmormântarea Mădălinei Apostol: „Sunt distrus”
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Kate William Ziua Jartierei 2026, profimedia 1110422456 jpg
Începutul războiului pe teren britanic? Prințul Harry îl acuză pe "frustratul William" că l-a întors pe rege împotriva lui
okmagazine.ro
Castelul medieval Aruch din Armenia. Vedere generală
Peste 40 de cuptoare subterane, descoperite într-un castel medieval
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pensie avea generalul Dorin Ioniță. Din ce afacere câștiga bani soția acestuia
image
Doliu și durere pentru Nick Rădoi! A murit Mădălina Apostol

OK! Magazine

image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana