O dronă navală ucraineană a distrus o dronă maritimă rusească în Marea Neagră, într-un episod descris de Marina ucraineană drept „prima bătălie navală” purtată vreodată între ambarcațiuni fără echipaj, scrie Kyiv Independent.

Drona navală Sargan-3000/FOTO:X@visegrad24 Foto: X@visegrad24

Operațiunea a fost realizată în comun cu Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării (GUR), ale cărei unități au detectat drona rusească, a anunțat Marina pe 12 septembrie.

Potrivit Marinei, drona rusă a fost distrusă de o dronă navală ucraineană de tip Sargan-3000, echipată cu o stație de armament la distanță cu calibrul de 12,7 mm, numită Protector. Confruntarea dintre cele două drone a fost prima de acest fel din istorie.

„Aceasta este prima bătălie dintre ambarcațiuni navale fără echipaj”, a transmis Marina.

Armata a publicat, de asemenea, imagini video ale operațiunii pe canalul său oficial de Telegram.

Această operațiune comună marchează o schimbare de tactică, de la atacurile dronelor navale asupra navelor convenționale, la lupte directe între drone maritime. Atât Ucraina, cât și Rusia se orientează tot mai mult către războiul naval fără echipaj uman.

De-a lungul verii, Ucraina și-a extins semnificativ operațiunile cu drone maritime în Marea Neagră și Marea Azov, lovind zeci de nave rusești și ținte logistice navale — doar în cadrul campaniei din Marea Azov fiind vizate 105 nave rusești.

Și Rusia dezvoltă și folosește tot mai multe sisteme navale fără echipaj. Imagini satelitare recente au sugerat că Moscova construiește ceea ce pare a fi primul său port dedicat dronelor navale, în Crimeea ocupată.

Sargan-3000 este un sistem naval fără echipaj ucrainean, care a trecut testele de luptă în aprilie 2026. Potrivit Marinei, este o platformă multifuncțională, „foarte manevrabilă” și capabilă să execute misiuni de atac.