Postarea virală a Ambasadei Israelului despre înghețata „Milk & Honey”, inspirată de „țara laptelui și a mierii”

Un mesaj publicat de Ambasada Israelului în România, despre lansarea unei înghețate numite „Milk & Honey” („Lapte și Miere”), a devenit viral pe Facebook. Produsul, realizat cu lapte și miere provenite din două kibbutzuri, este anunțat ca un sprijin pentru comunitățile din sudul Israelului.

Ambasada Israelului în România a anunțat pe pagina sa de Facebook lansarea unei înghețate cu o denumire inspirată de una dintre cele mai cunoscute expresii asociate țării: „Milk & Honey” („Lapte și Miere”).

Înghețată cu lapte și miere

Aroma amintește de expresia biblică prin care Israelul este descris ca „țara laptelui și a mierii”.

„Israel are acum o aromă oficială de înghețată! «Milk & Honey» («Lapte și Miere») este realizată cu lapte provenit din Kibbutz-ul Alumim și miere din Kibbutz-ul Yad Mordechai, o inițiativă menită să sprijine comunitățile din sudul Israelului. «Țara laptelui și a mierii» devine mai literală ca oricând”, a transmis Ambasada Israelului în România, într-o postare pe Facebook, care a strâns sute de comentarii.

Postarea a adunat numeroase reacții din partea românilor. Unii utilizatori au întrebat unde poate fi cumpărată înghețata în România sau și-au exprimat dorința de a o gusta, iar alții au felicitat inițiativa.

„WOOOOOW!!! Felicitări!!! Eu chiar aș dori să gust acea înghețată!”, a scris o utilizatoare a Facebook.

„Unde se găsește?”, au întrebat mai mulți internauți, în timp ce alți români au remarcat că produsul ar putea fi o alegere interesantă dacă este certificat kosher ori dacă va exista și o variantă vegană.

Mesajul a stârnit și controverse, cu comentarii politice legate de războiul din Gaza, dar și reacții care au condamnat atacurile antisemite din secțiunea de comentarii.

Înghețată pentru proiecte comunitare

Înghețata este produsă de Ben & Jerry’s Israel, compania locală care fabrică și comercializează produsele sub acest brand în Israel. Potrivit publicației The Jewish Chronicle, sortimentul conține lapte, smântână și miere, precum și bucăți de fudge de ciocolată în formă de Stele ale lui David.

Ingredientele sunt obținute prin colaborări cu fermieri, afaceri locale și organizații sociale din sudul Israelului și din comunitățile aflate în apropierea Fâșiei Gaza. Compania a arătat că produsul a fost creat în contextul eforturilor de refacere a regiunii după atacurile din 7 octombrie.

„Ideea pentru «Milk and Honey» – o înghețată israeliană care simbolizează acțiunea pozitivă și reconstrucția regională – s-a născut dintr-un sentiment de reziliență și din dorința de reînnoire”, a transmis Ben & Jerry’s Israel, potrivit The Jewish Chronicle.

Compania a precizat că sute de angajați ai fabricii sale din Be’er Tuvia au contribuit la dezvoltarea și producția înghețatei. Redevențele obținute din vânzări ar urma să fie direcționate către proiecte comunitare, educaționale și de refacere din sudul Israelului și din comunitățile de la granița cu Gaza.