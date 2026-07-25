 Poate fi Constanța noul pol de business regional al României? | adevarul.ro
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Poate fi Constanța noul pol de business regional al României?

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Constanța rămâne, printre marile orașe ale României, una dintre puținele piețe regionale fără o rețea consistentă de spații de birouri de clasă A. În timp ce Iașiul, Timișoara și Cluj-Napoca au devenit poli regionali de business cu zeci de mii de angajați care lucrează în clădiri premium, orașul - port de la Marea Neagră a rămas dependent, în mare parte, de spații administrative mai vechi sau reconvertite.

United Business Center Timisoara jpg
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United Business Center Timisoara jpg

Proiectul de regenerare urbană pe care compania IULIUS îl pregătește pe fosta platformă de nord Oil Terminal include, alături de retail, servicii publice, funcțiuni culturale, recreative, spații verzi și grădină botanică, și o componentă office — semn că deficitul de birouri moderne este una dintre nevoile structurale ale orașului.

Un oraș cu profil economic aparte, dar fără infrastructura office pe măsură

Constanța are un profil economic distinct față de celelalte centre regionale. Orașul de la malul Mării Negre combină logistica portuară, industria energetică offshore, turismul și serviciile — un mix care generează o cerere reală și diversificată pentru spații de lucru moderne, altele decât birourile administrative tradiționale. Totuși, spre deosebire de Iași, Timișoara sau Cluj-Napoca, orașul nu a avut până acum un proiect de amploare care să reunească această cerere într-un singur pol de business.

Consultanții imobiliari semnalează adesea că, la nivel național, deficitul de spații moderne pentru birouri este o constantă a pieței românești, iar companiile care caută relocare sau extindere găsesc greu opțiuni potrivite. Într-un asemenea context, o piață precum Constanța, unde stocul de birouri clasă A este extrem de mic, rămâne un teren neexploatat pentru un dezvoltator cu experiență în acest segment. Semnalul vine și din segmentul spațiilor flexibile de lucru, tot mai căutate de antreprenori, freelanceri și echipe mici. Așadar, Constanța este văzută ca una dintre următoarele destinații de interes și pentru dezvoltatorii de spații de coworking, tocmai datorită acestui profil economic diversificat.

Standardul United Business Center: ce înseamnă „clasă A" pentru IULIUS

United Business Center este brandul sub care IULIUS și-a dezvoltat în ultimii ani componenta de birouri. Rețeaua reunește 15 clădiri premium de birouri clasă A, în 3 dintre cele mai mari orașe ale țării - Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, însumând peste 260.000 mp de suprafață închiriabilă, 80 de sedii de companii și aproximativ 30.000 de angajați.

Oferta nu se rezumă doar la metri pătrați de birou, ci la un „pachet" complet pentru o experiență de lucru, integrat în ansambluri mixed-use (mall, parc, spații de evenimente, servicii medicale sau educaționale), alături de certificări de sustenabilitate LEED Gold și LEED Platinum, care confirmă standardele de confort și eficiență energetică ale clădirilor.

În centrul Iașiului, în ansamblul Palas, 7 clădiri de birouri clasa A se reunesc sub brandul United Business Center. Împreună cu Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România, finalizată în 2023, formează unul dintre cele mai puternice poluri de IT&C, Outsourcing și Automotive din țară: aproximativ 130.000 mp, peste 70 de companii și 14.000 de angajați.

La Cluj-Napoca, IULIUS operează 3 astfel de clădiri de birouri de clasă A, la câțiva pași de Iulius Mall și la 10 minute de centrul istoric. În prezent, 30.000 mp de birouri găzduiesc 14 companii multinaționale și aproximativ 4.500 de profesioniști.

În cadrul Iulius Town s-a format un adevărat district de business, cu 4 clădiri de birouri clasa A, peste 100.000 mp închiriabili, 80 companii de talie internațională și 11.000 de angajați.

La nivelul Grupului IULIUS, componenta office a devenit atât de consistentă încât compania a lansat recent și o extensie a conceptului către segmentul spațiilor flexibile: primul spațiu de coworking al companiei, IULIUS Workhub, care a fost deschis în cadrul United Business Center din Iulius Town Timișoara, urmând să fie replicat și în huburile din Iași și Cluj-Napoca.

„Am urmărit îndeaproape cum evoluează nevoile profesioniștilor și ale mediului de business, dar am fost atenți și la așteptările noii generații, care își dorește mai mult decât un simplu spațiu de lucru. IULIUS Workhub este răspunsul nostru la o cerere reală: un spațiu flexibil, unde poți veni să lucrezi cu echipa atât timp cât ai nevoie, dar și un loc unde poți cunoaște oameni noi din domenii variate”, declara presei centrale la momentul inaugurării Silviu Băbțan, Asset Management Director IULIUS.

Ce înseamnă acest model pentru Constanța

Proiectul pe care IULIUS îl pregătește pe terenul fostei platforme de nord a Oil Terminal, conceput de celebrul birou internațional de arhitectură Foster + Partners, include și o componentă de birouri moderne clasa A.

Pentru orașul de la malul mării, acest lucru înseamnă mai mult decât spații moderne de lucru: este o investiție care atrage companii naționale și internaționale, creează locuri de muncă bine plătite și contribuie la dezvoltarea unei economii locale bazate pe servicii cu valoare adăugată, integrând birourile într-un proiect urban cu parcuri, comerț și funcțiuni complementare.

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