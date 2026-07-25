Șantierul arenei Camp Nou, marcat de o tragedie fără precedent. Vestea decesului unui muncitor a zguduit proiectul Barcelonei

Un accident tragic a avut loc vineri pe șantierul stadionului Camp Nou, unde un muncitor în vârstă de 54 de ani și-a pierdut viața în timpul lucrărilor de renovare. Potrivit autorităților catalane, acesta este primul deces înregistrat de la debutul amplului proiect de modernizare a arenei celor de la Barcelona, început în vara anului 2023.

Poliția din districtul Les Corts, în apropierea stadionului, a fost alertată în jurul orei 15:30, ora locală (16:30, ora României), cu privire la producerea accidentului. Conform publicației Mundo Deportivo, bărbatul executa lucrări de vopsire de pe o platformă elevatoare în momentul incidentului. Din primele informații, acesta ar fi fost lovit înainte de a cădea de la înălțime, impactul fiindu-i fatal.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

„După ce au primit notificarea accidentului de muncă, mai multe unități Mossos (n.r. poliția catalană), inclusiv Unitatea de Investigații și Sistemul de Urgențe Medicale (SEM), s-au deplasat la fața locului, dar nu au reușit să salveze viața muncitorului. Respectând protocoalele stabilite, Mossos d’Esquadra au raportat acest accident de muncă mortal instanței de instrucție și Departamentului de Afaceri și Muncă!”, a transmis sursa menționată.

Când ar urma să se deschidă stadionul

Lucrările de modernizare a stadionului Camp Nou au avansat semnificativ în ultimele luni, iar structura celui de-al treilea inel al arenei a fost finalizată recent. Potrivit calendarului actual al proiectului, toate lucrările principale, cu excepția montării acoperișului, ar trebui să fie încheiate până în aprilie 2027. Instalarea acoperișului este estimată să dureze aproximativ patru luni, astfel că finalizarea completă a noii arene este așteptată spre sfârșitul anului 2027.