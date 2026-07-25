Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în următoarele 48 de ore și că, în această toamnă, Moscova ar urma să declanșeze un nou val de mobilizare militară. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video adresat națiunii, pe baza informațiilor primite de la serviciile de informații ucrainene și de la partenerii occidentali.

Avertismentul vine cu doar câteva zile înainte ca Zelenski să fie primit la Casa Albă de președintele american Donald Trump, pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski: „Atacul ar putea avea loc în următoarele 48 de ore”

Liderul ucrainean le-a cerut cetățenilor să fie atenți la alertele aeriene, după ce serviciile de informații au semnalat pregătiri pentru un nou bombardament de amploare.

„Noi știm, din informațiile serviciilor noastre de informații și de la partenerii noștri, că rușii au pregătit rachete pentru un nou atac masiv asupra Ucrainei. Atacul ar putea avea loc chiar astăzi – avem informații preliminare potrivit cărora acesta s-ar putea produce în următoarele 48 de ore. Vă rog să aveți grijă de voi și să acordați atenție alertelor de atac aerian”, a transmis Zelenski.

„Rusia pregătește un nou val de mobilizare”

Președintele ucrainean a susținut că Moscova intenționează să recruteze un număr mare de militari în această toamnă, deoarece pierderile de pe front depășesc ritmul actual al înrolărilor.

„În acest moment, rușii pierd pe front mai mulți soldați decât recrutează, iar Putin intenționează să intensifice atacurile și să extindă acest război. Are nevoie de și mai mulți ruși pentru a participa la asalturi”, a declarat Zelenski.

În acest context, liderul de la Kiev a cerut continuarea presiunii asupra Rusiei atât prin sancțiuni și eforturi diplomatice, cât și prin atacuri asupra infrastructurii militare și energetice ruse.

Zelenski a vorbit și despre apropiata sa vizită la Washington, unde urmează să se întâlnească cu Donald Trump pentru noi negocieri privind războiul. Totodată, el a menționat vizita în Ucraina a influenceriței conservatoare Laura Loomer, apropiată de președintele american.

„Sper că America va rămâne alături de Ucraina și în continuare și că vom putea încheia acest război cu o pace demnă. Exact de asta avem nevoie. Ne pregătim pentru întâlnirea cu președintele Americii și echipa sa”, a afirmat Zelenski.

Declarațiile președintelui ucrainean vin după o nouă zi de atacuri ruse asupra Ucrainei, soldate cu cel puțin 15 morți. În ultimele luni, Kievul susține că a încetinit înaintarea trupelor ruse și a intensificat loviturile asupra infrastructurii militare și logistice din interiorul Rusiei.

Ultima mobilizare parțială decretată de Kremlin a avut loc în septembrie 2022, când aproximativ 300.000 de rezerviști au fost chemați sub arme pentru a stabiliza frontul, în urma contraofensivei ucrainene. De atunci, Rusia a preferat să recruteze militari pe bază de voluntariat, oferind salarii și beneficii consistente pentru a evita o nouă mobilizare obligatorie de amploare.

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