 Armata SUA a deschis focul asupra unui petrolier care încerca să spargă blocada porturilor iraniene | adevarul.ro
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Armata SUA a deschis focul asupra unui petrolier care încerca să spargă blocada porturilor iraniene

Război în Orientul Mijlociu
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Armata Statelor Unite a anunțat că a neutralizat un petrolier care ar fi încercat să forțeze blocada impusă de SUA porturilor iraniene. Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), echipajul navei a ignorat în repetate rânduri avertismentele și a încercat de cel puțin patru ori să își continue deplasarea spre Iran, relatează AFP, citată de Agerpres.

Armata SUA a deschis focul asupra unui petrolier. FOTO: Captură Video
Armata SUA a deschis focul asupra unui petrolier. FOTO: Captură Video

„Am neutralizat petrolierul după ce echipajul său a încercat să forţeze blocada de cel puţin patru ori. Echipajul a fost avertizat în mai multe rânduri, dar nu s-a conformat, iar forţele americane din zonă au tras asupra sălii maşinilor. Nava nu se mai îndreaptă spre Iran”, a declarat Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al CENTCOM.

Autoritățile americane nu au oferit, deocamdată, informații despre pavilionul navei, încărcătura acesteia sau eventuale victime. Nici autoritățile iraniene nu au reacționat până în prezent la incident.

Incidentul are loc într-un context de tensiuni fără precedent în Golful Persic, unde confruntările dintre Statele Unite și Iran s-au intensificat în ultimele săptămâni. Washingtonul a lansat în mod repetat atacuri asupra unor obiective militare iraniene, susținând că urmărește diminuarea capacității Teheranului de a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

La începutul săptămânii, un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută, iar echipajul a fost nevoit să abandoneze nava. În același timp, Garda Revoluționară iraniană a revendicat atacuri asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuweit și a susținut că a interceptat două petroliere care navigau într-o zonă considerată nesigură.

Escaladarea conflictului a afectat și traficul maritim din regiune, numeroase nave evitând traversarea Strâmtorii Ormuz din motive de securitate. Incertitudinea a alimentat și creșterea prețului petrolului pe piețele internaționale, investitorii fiind preocupați de riscul unor noi incidente într-unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic din lume.

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