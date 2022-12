Banala plantă care poate rezolva foametea mondială: este cea mai nutritivă hrană

Un profesor din Israel a identificat mai multe atribute semnificative ale năutului, mai bine cunoscut în Israel sub numele de hummus.

Două dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea sunt legate între ele. Conform previziunilor, populația lumii va ajunge la aproximativ 10 miliarde de locuitori până la mijlocul secolului XXI, în timp ce criza climatică ridică mari îndoieli cu privire la posibilitatea de a hrăni pe toată lumea.

În același timp, expansiunea agriculturii - pentru a evita foametea în masă la nivel global - va cauza daune suplimentare celor câteva păduri și zone sălbatice rămase, exacerbând astfel o criză deja gravă, scrie haaretz.com.

Mulți oameni consumă în prezent carne ca sursă principală de proteine. Dar industria cărnii/al creșterii animalelor provoacă daune grave mediului: Aproximativ o șesime din toate emisiile de gaze cu efect de seră provin de la turmele de vaci, care consumă, de asemenea, cantități uriașe de apă și ocupă suprafețe vaste de teren.

Ce s-ar întâmpla dacă lumea ar deveni vegană

Pentru a rezolva problema din ce în ce mai gravă a asigurării nutriției omenirii și pentru a reduce daunele provocate de agricultura modernă, oamenii de știință și companiile de aprovizionare cu alimente se străduiesc să găsească proteine pe bază de plante care ar putea oferi o alternativă.

Valoarea investițiilor în proteine alternative numai în ultimul an a fost de aproximativ 5 miliarde de dolari și, potrivit estimărilor, această cifră va crește până undeva între 100 și 470 de miliarde de dolari până în anul 2040.

"De fiecare dată când îi ceream bani, decanul făcea un gest de parcă ar fi șters niște hummus cu o pita. Hummusul nu este considerat știință!", spune profesorul Ram Reifen, de la Școala de Științe Nutriționale de la Universitatea Ebraică.

Marea întrebare cu care se luptă oamenii de știință și producătorii de alimente se referă la identitatea plantei care ar fi cea mai potrivită pentru a servi drept substitut pentru produsele provenite de la animale și care ar putea duce greul "revoluției proteinelor alternative".

Profesorul Ram Reifen este de părere că cel mai bun răspuns este cea mai populară leguminoasă din Israel. După aproximativ 15 ani de studiu împreună cu alți cercetători a ajuns la concluzia că umilul năut este cea mai nutritivă și ecologică modalitate de a furniza hrană maselor din lume.

În cadrul studiilor sale, Reifen a identificat mai multe atribute semnificative ale năutului (mai bine cunoscut în Israel sub numele de hummus; năutul este, desigur, principalul ingredient al pastei hummus). În plus, prin încrucișare, el i-a sporit valoarea nutritivă. Apoi a dezvoltat o metodă prin care o pulbere nutritivă (cunoscută sub numele de "izolat") a fost distilată din legumă - iar această pulbere are aproape 92% proteine. Aceasta este înzestrată cu mai multe atribute unice care o fac o sursă deosebit de reușită pentru înlocuitorii de carne, pește și produse lactate.

Reifen este un medic pediatru care și-a făcut rezidențiatul în gastroenterologie și nutriție pentru copii și a absolvit și un master în nutriție.