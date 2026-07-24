 Militarii ruși reclamă lipsa carburanților după atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor: „E dezastru total. Mergem pe jos 11 kilometri ca să aducem mâncare” | adevarul.ro
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Militarii ruși reclamă lipsa carburanților după atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor: „E dezastru total. Mergem pe jos 11 kilometri ca să aducem mâncare”

Război în Ucraina
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Criza carburanților din Rusia, accentuată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere, începe să afecteze și armata rusă de pe front. Militari citați de publicația independentă „Verstka” spun că primesc tot mai puțin combustibil, sunt nevoiți să își alimenteze din propriul buzunar mașinile și generatoarele, iar în unele cazuri restricțiile vizează inclusiv tehnica militară.

Soldați ruși pe motociclete/FOTO:Profimedia
Soldați ruși pe motociclete/FOTO:Profimedia

Mai mulți militari ruși au declarat pentru publicația Verstka că aprovizionarea cu benzină și motorină s-a deteriorat semnificativ în ultimele luni, pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice din Rusia.

Unul dintre aceștia susține că, dacă anterior combustibilul era distribuit în funcție de necesitățile misiunilor, acum fiecărei mașini i se alocă cel mult 20 de litri pe zi.

„Cu benzina este dezastru total”, a declarat militarul, citat de publicația rusă.

Militarii spun că livrările au fost reduse

Un alt soldat mobilizat afirmă că livrările de carburant au fost diminuate cu aproximativ 30%, iar lipsa combustibilului afectează atât vehiculele de luptă, cât și camioanele care transportă muniție și provizii.

Situația pare și mai dificilă pe frontul din regiunea Zaporojie. Un militar a declarat că unitatea sa primește acum între 10 și 15 litri de benzină, față de aproximativ 20 de litri anterior.

Potrivit acestuia, din cauza deficitului, soldații sunt nevoiți să parcurgă pe jos aproximativ 11 kilometri pentru a transporta apă, alimente sau combustibil până la pozițiile lor.

„Uneori combustibilul nu ajunge la timp, alteori se termină complet și trebuie să așteptăm mult până primim din nou”, a declarat un alt militar rus.

Carburanții pentru uz personal sunt cumpărați din banii militarilor

Potrivit Verstka, doar trei dintre cei zece militari intervievați au spus că nu au întâmpinat probleme privind aprovizionarea cu combustibil.

Majoritatea au afirmat însă că Ministerul rus al Apărării asigură carburant doar pentru tehnica militară, în timp ce automobilele personale, generatoarele, motofierăstraiele și alte echipamente sunt alimentate din fondurile proprii ale militarilor.

Unul dintre aceștia spune că această practică exista și înainte, însă creșterea prețurilor la benzină a făcut situația mult mai dificilă.

Un alt militar susține că în zona în care este dislocat un litru de benzină ajunge să coste aproximativ 200 de ruble, iar cantități suficiente pot fi cumpărate doar după deplasări până la Rostov-pe-Don sau atunci când alți militari revin din concediu și aduc canistre de combustibil.

În unele localități, spun militarii, localnicii vând benzina la prețuri de cinci până la șase ori mai mari decât cele obișnuite.

Și bloggerii pro-război confirmă problemele

Problemele de aprovizionare sunt semnalate și de bloggeri ruși care susțin războiul, precum și de voluntari implicați în sprijinirea trupelor ruse.

Aceștia afirmă că lipsa combustibilului îngreunează transportul alimentelor, muniției și altor bunuri către unitățile aflate pe front.

O bloggeriță apropiată mediilor pro-Kremlin, implicată într-o campanie de strângere de fonduri pentru achiziția de carburant destinat militarilor din regiunea Herson, a declarat că inclusiv soldații contribuie cu bani proprii pentru a putea continua misiunile.

De asemenea, organizațiile de voluntari care transportă ajutoare către trupele ruse spun că nu mai pot estima când vor efectua următoarele transporturi din cauza dificultăților în procurarea combustibilului.

Criza carburanților persistă în Rusia

Problemele privind aprovizionarea cu benzină sunt semnalate în mai multe regiuni ale Rusiei încă din luna mai.

La începutul lunii iunie, autoritățile au introdus restricții inclusiv în Moscova, iar după atacul asupra rafinăriei din capitală s-au format cozi la stațiile de alimentare.

Ulterior, autoritățile au încercat să stabilizeze situația prin redirecționarea livrărilor de combustibil din Ural și Siberia și prin majorarea importurilor din Belarus.

Vicepremierul rus Aleksandr Novak a declarat recent că situația s-a îmbunătățit parțial, deși a admis că în unele regiuni persistă dificultăți.

Potrivit datelor citate de presa rusă, la începutul lunii iulie producția internă de benzină acoperea aproximativ 65% din consumul sezonier al țării. În acest context, Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de produse petroliere, a început să importe benzină din India pentru a acoperi deficitul de pe piața internă.

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