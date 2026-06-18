Descoperirea care uimește lumea științei și anunță o nouă eră în imunologie: celulele care „erup” la semnalul dat de infecții

O echipă de la Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel) a identificat un tip complet nou de celule imunitare, denumite „ruptoblaste”, care combat infecțiile printr-un mecanism spectaculos.

Ruptoblastele protejează organismul printr-o erupţie, relatează agenția Xinhua, citată de Agerpres.

Descoperirea a fost publicată în revista Cell și oferă o perspectivă diferită asupra modului în care organismele simple se apără de agenții patogeni.

Spre deosebire de celulele imunitare clasice, care atacă direct bacteriile sau virusurile, ruptoblastele explodează la contactul cu un semnal chimic asociat unei infecții sau leziuni, eliberând compuși care distrug rapid microbii din jur.

Potrivit cercetătorilor, acest mecanism oprește eficient răspândirea infecției în țesuturile afectate.

Studiul arată, de asemenea, că ruptoblastele sunt implicate în respingerea țesuturilor străine, atunci când două fragmente biologice sunt unite.



Descoperirea ar putea deschide calea spre noi abordări medicale în tratarea infecțiilor

Acest lucru sugerează că celulele joacă un rol important în recunoașterea și eliminarea structurilor non-native din organism.

Descoperirea contrazice ideea tradițională potrivit căreia apărarea imunitară se bazează exclusiv pe globulele albe și indică faptul că unele organisme folosesc strategii mult mai agresive și directe pentru a se proteja.

Cercetătorii cred că aceste rezultate ar putea deschide calea spre noi abordări medicale în tratarea infecțiilor și a altor afecțiuni.