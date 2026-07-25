Călugăriță de 56 de ani, reținută de ICE în drum spre slujbă. I s-a interzis să primească împărtășania

O călugăriță reținută luna trecută de agenții Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal al SUA (ICE) în Texas a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a fost luată în custodie în timp ce se îndrepta spre slujba de duminică, relatează The Guardian.

Sora Leticia Ugboaja, în vârstă de 56 de ani și originară din Nigeria, a povestit că mergea spre biserica Our Lady of Sorrows din McAllen, în apropierea graniței dintre Statele Unite și Mexic, când a fost abordată de doi bărbați înarmați.

„Sincer, în acel moment nu înțelegeam ce se întâmplă, ce mi se întâmplă”, a declarat călugărița.

Ugboaja a fost reținută pe 28 iunie și eliberată câteva ore mai târziu. Cazul său a atras atenția după ce reprezentanții parohiei au relatat incidentul pe rețelele sociale, iar ulterior mai mulți membri ai Congresului american au intervenit în sprijinul ei.

Beneficiază de protecție împotriva expulzării în Nigeria

Avocatul său, Carlos Garcia, a explicat că, în 2019, un judecător specializat în imigrație i-a respins cererea de azil, dar i-a acordat protecție împotriva expulzării în Nigeria, după ce a stabilit că femeia ar risca să fie torturată dacă s-ar întoarce în țara natală.

Potrivit avocatului, Ugboaja a respectat toate obligațiile impuse de autorități și avea dreptul să lucreze în Statele Unite. Ea este asistentă medicală și face parte din congregația Daughters of Mary Mother of Mercy.

Garcia susține că femeii nu i s-a explicat clar motivul pentru care a fost reținută. Autoritățile americane ar fi intenționat să o expulzeze într-o țară terță.

Politica administrației Trump privind expulzarea migranților către țări terțe a fost criticată de avocați și organizații pentru drepturile omului și a făcut obiectul unor contestări în instanță.

„Nu înseamnă că pot să tac”

Călugărița a explicat că a decis să vorbească public pentru a atrage atenția asupra altor persoane aflate în situații asemănătoare.

„Există mulți alții în aceeași situație, oameni care au primit o formă de protecție în baza legilor noastre, care au respectat fiecare regulă care le-a fost impusă și care continuă să trăiască în incertitudine”, a spus Ugboaja.

Deși s-a declarat recunoscătoare celor care au intervenit pentru eliberarea sa, călugărița a adăugat că acest lucru „nu înseamnă că pot să tac despre ceea ce mi s-a întâmplat sau despre ceea ce li se întâmplă în continuare altora”.

Ugboaja a povestit că i-a rugat pe agenții care au reținut-o să îi permită să participe la slujbă și să se împărtășească, însă aceștia au refuzat.

„Pentru mine, ca măicuță, să nu merg la slujbă duminica, să nu primesc împărtășania, a fost foarte, foarte sfâșietor”, a spus ea.

Departamentul pentru Securitate Internă și ICE nu au răspuns solicitărilor The Guardian de a comenta cazul.