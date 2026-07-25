Ce relatează presa rusă despre închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg

Consulatul General al României din Sankt Petersburg și-a încetat activitatea vineri, iar personalul diplomatic a părăsit clădirea, potrivit unei relatări a agenției ruse de presă TASS.

Angajații consulatului au eliberat imobilul în cursul dimineții și au transportat bunurile aflate în interiorul acestuia, potrivit agenției ruse, citate de News.ro.

TASS notează că drapelele României și ale Uniunii Europene au fost coborâte, iar placa amplasată deasupra intrării, pe care era inscripționată denumirea instituției, a fost îndepărtată.

La fața locului au rămas doar stâlpii care delimitează zona de parcare și care poartă în continuare însemnele Consulatului General al României.

Închiderea misiunii diplomatice survine după ce, la 25 iunie, autoritățile ruse au anunțat închiderea Consulatului General al României din al doilea cel mai mare oraș al Federației Ruse și declararea consulului general român drept persona non grata.

Ministerul rus de Externe a motivat decizia prin măsurile adoptate anterior de România, susținând că aceasta reprezintă un răspuns la ceea ce Moscova a numit „retragerea nejustificată de către Bucureşti a consimţământului pentru funcţionarea Consulatului General al Rusiei la Constanţa şi decizia României de a-l declara persona non grata pe şeful biroului”.

Nicușor Dan: „această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna”

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat joi decizia autorităților ruse, afirmând că măsura reprezintă o reacție diplomatică de reciprocitate și că Bucureștiul nu va răspunde suplimentar.

Șeful statului a amintit că România a decis anterior închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța și expulzarea consulului rus după incidentul în care o dronă a căzut pe un bloc din Galați, iar doi cetățeni români au fost răniți.

„A fost, în opinia mea, o măsură proporţională a României faţă de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor, se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns”, a afirmat atunci preşedintele.