„S-a văzut o flacără pe cer și apoi au venit ambulanțele”. Mărturiile localnicilor după doborârea dronei la Buzău

Momente de teamă pentru locuitorii din sudul județului Buzău, după ce o dronă care a intrat în spațiul aerian al României a fost interceptată și doborâtă de Forțele Aeriene Române.

La scurt timp după emiterea mesajului RO-Alert, mai mulți localnici au declarat că au auzit o bubuitură puternică și au observat avioane militare survolând zona timp de zeci de minute.

„Am primit RO-Alert un pic mai devreme. La aproximativ zece minute după mesaj s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică. Intensitatea era de zece ori mai mare decât a unui tunet. După aceea au început să survoleze avioane pe cer. Cam jumătate de oră, poate 40 de minute, zgomotul a fost îngrozitor. Ne-am speriat cu toții și am încercat să ne adăpostim”, a povestit o femeie pentru Digi24.

Aceasta spune că intervenția autorităților a continuat și după încetarea survolului avioanelor.

„La încă 10-15 minute după ce au terminat avioanele de survolat spațiul aerian, au început să circule foarte multe ambulanțe și pompieri. În momentul în care a fost atacată drona s-a văzut o flacără pe cer, timp de câteva secunde”, a relatat femeia.

Un alt localnic a spus că, inițial, nu și-a dat seama ce se întâmplă și a crezut că este vorba despre un boom sonic sau chiar despre un fenomen astronomic.

„Am auzit o bubuitură mică la început. Auzind zgomotul avioanelor, am crezut că este un boom sonic. Când ne-am uitat pe cer ne gândeam: «Doamne, o să cadă un meteor?». Ne-am gândit la orice, inclusiv la posibilitatea unei drone”, a povestit acesta.

Localnicul spune că a observat și o dâră pe cer, însă a crezut inițial că este vorba despre un exercițiu militar.

„Am văzut pe cer o dâră și am crezut că sunt exerciții. Doar că oamenii din localitatea alăturată erau deja foarte speriați. Unii erau panicați, iar vârstnicii chiar plângeau”, a mai spus acesta.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a anunțat că, imediat după transmiterea mesajului RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, dispeceratul 112 a fost apelat de aproximativ 10-15 persoane.

Potrivit reprezentanților ISU, apelanții solicitau în principal explicații despre mesajul primit și nu au semnalat incidente concrete.

Drona a fost detectată de sistemele radar ale Ministerului Apărării la ora 09.39, iar la 11.02 a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili proveniența și caracteristicile aparatului de zbor.