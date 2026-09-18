SUA își retrag trupele din vestul Europei și promit o bază în Polonia. Cine mai apără flancul estic?

Retragerea americană și paradoxul flancului estic: Europa între dezangajare și recompunere. Cum coexistă, în aceeași săptămână, planul Pentagonului de a scoate din Europa până la 40.000 de militari și proiectul unei baze permanente a Armatei SUA în Polonia. De reținut este că Baza Militară de la Kogălniceanu rămâne importantă pentru operațiunile americane, inclusiv dincolo de flancul estic.

Foto: ChatGPT

SUA au investit peste 100 de milioane de dolari în infrastructura bazei Mihail Kogălniceanu, în timp ce România finanțează extinderea amplă a bazei, un proiect estimat la aproximativ 2,7 miliarde de dolari. Ce nu este stabilit public este efectivul pe care SUA îl vor păstra acolo după încheierea revizuirii posturii militare din Europa.

O retragere anunțată ca ipoteză, resimțită ca certitudine

Există un fel anume în care Washingtonul administrează, de la un mandat la altul, raportul dintre vorbă și faptă atunci când vine vorba despre garanțiile sale militare pe continentul european. Rareori însă contrastul a fost atât de brutal expus ca în această toamnă, când același aparat de securitate națională american lasă să circule, aproape simultan, două narațiuni care s-ar cuveni să fie ireconciliabile: pe de o parte, o revizuire a posturii militare din Europa care ia în calcul retragerea a până la 40.000 de soldați — aproape jumătate din efectivul american staționat în prezent pe continent —, iar pe de alta, anunțul entuziast al unei baze permanente a Armatei SUA în Polonia, prezentată de președintele Donald Trump drept un „pas istoric” pentru relația bilaterală. Că cele două piese nu se exclud logic — se poate, teoretic, reduce prezența din vest și, concomitent, consolida flancul estic — nu schimbă cu nimic senzația de bruiaj deliberat pe care o lasă suprapunerea lor în spațiul public.

Cifrele vehiculate pentru retragere merită privite cu luciditate, nu cu spaimă retorică. Potrivit oficialilor americani și occidentali citați de presa de la Washington, varianta minimală discutată în cadrul revizuirii comandate de secretarul Apărării, Pete Hegseth, vizează aproximativ 25.000 de militari, adică o treime din cei circa 80.000 aflați acum sub comanda europeană a armatei americane; varianta maximală urcă spre 40.000. Diferența dintre cele două praguri nu e una pur aritmetică — ea desparte o ajustare inconfortabilă, dar administrabilă, de o restructurare care ar reprezenta cea mai amplă reducere a amprentei militare americane pe continent de la retragerea postbelică a Războiului Rece, din anii ’90.

Procesul are, cel puțin formal, un calendar și o arhitectură instituțională care încă funcționează după regulile obișnuite ale birocrației de apărare: generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem aliat în Europa și șef al Comandamentului European al SUA, urma să prezinte o evaluare inițială chiar în această săptămână, cu o recomandare finală așteptată pe biroul lui Hegseth la 6 noiembrie, înainte de a ajunge, în cele din urmă, la Casa Albă. Nimic din acest calendar nu garantează, desigur, că decizia politică va urma logica tehnică a analizei — dimpotrivă, tocmai acolo unde se despart evaluarea militară de impulsul prezidențial se joacă, de fapt, miza reală a exercițiului.

Logica dezangajării: China, Iranul și prețul loialității

Argumentul oficial al Pentagonului pentru orice reducere este unul de alocare a resurselor: administrația Trump dorește să concentreze mai multe capabilități militare pe amenințările venite dinspre China, Iran și emisfera vestică, transferând europenilor o responsabilitate mai mare pentru propria apărare convențională. E o logică pe care orice strateg rațional o poate înțelege — imperiile, chiar și cele care refuză vehement eticheta, trebuie să-și ierarhizeze prioritățile — dar care capătă un contur diferit atunci când e rostită chiar de președintele american în termeni care nu lasă loc de echivoc geopolitic, ci doar de loialitate personală. Întrebat, în iulie, la summitul NATO din Turcia, ce așteaptă de la aliați, Trump a răspuns fără ocolișuri că vrea „doar loialitatea lor”, adăugând că armata americană e oricum „de departe cea mai puternică din lume” și că Washingtonul „nu are nevoie de banii” europenilor. Retorica sună a generozitate princiară; practica, așa cum arată dosarul retragerii, sună altfel.

Fisura reală dintre Washington și principalii săi aliați europeni nu ține, în ultimă instanță, de bugetele de apărare — chiar dacă acestea rămân un subiect etern de negociere —, ci de gestionarea crizei cu Iranul din vara aceasta. Refuzul Italiei și al Spaniei de a permite folosirea bazelor lor pentru eventuale operațiuni aeriene americane împotriva Teheranului a fost resimțit la Washington nu ca o divergență tactică, ci ca o formă de dezertare aliată, iar consecințele acestei percepții par acum să se traducă direct în arhitectura militară pusă în discuție. Germania, Italia și Spania — cei trei piloni ai prezenței americane în vestul continentului, găzduind împreună zeci de mii de militari și infrastructuri logistice esențiale — sunt și țările cel mai probabil vizate de orice reducere, într-o coincidență care nu pare deloc întâmplătoare.

Berlinul rămâne, prin amploarea găzduirii sale — circa 36.000 de militari americani —, principalul nod logistic al arhitecturii militare americane pe continent, iar planurile de retragere a 5.000 de soldați anunțate încă din primăvară par acum doar prima etapă a unei erodări mult mai ample. Relația bilaterală a fost, de altfel, tensionată suplimentar de divergențele privind Iranul, cancelarul Friedrich Merz distanțându-se public de conducerea de la Teheran într-un moment în care Washingtonul aștepta, dimpotrivă, un sprijin activ, nu doar declarativ.

Polonia, sau cum se cumpără loialitatea cu o bază militară

Dacă vestul Europei ilustrează logica dezangajării, Polonia ilustrează exact reversul acesteia — și tocmai de aceea suprapunerea celor două dosare devine relevantă dincolo de simpla coincidență temporală. Anunțul președintelui Trump despre „progrese majore” către o bază permanentă a Armatei SUA pe teritoriul polonez vine să confirme o axiomă veche a politicii externe americane, reformulată acum în termeni tranzacționali: cine plătește prețul cerut de Washington — Varșovia alocă în prezent circa 5% din PIB apărării, un nivel care depășește chiar și angajamentul stabilit anul trecut la summitul NATO de la Haga — primește, în schimb, angajamentul american cel mai vizibil, o bază permanentă, nu doar rotații de trupe. Ministrul adjunct polonez al Apărării confirma încă din august că discuțiile depășiseră etapa inițială, iar președintele Karol Nawrocki, aliat conservator apropiat al lui Trump, a preluat imediat mesajul, promițând guvernului american „cea mai bună locație posibilă” pentru viitoarea instalație.

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Simbolistica nu e deloc subtilă. Aproape 10.000 de militari americani sunt deja prezenți în Polonia, dar aproape exclusiv pe bază de rotație — o formulă care, oricât de solidă ar fi în fapt, rămâne din punct de vedere politic reversibilă peste noapte, la un semn din Washington. O bază permanentă schimbă complet natura angajamentului: nu mai e vorba despre o prezență descurajatoare, ci despre o infrastructură care ancorează fizic garanția de securitate americană pe teritoriul unui stat aflat la graniță directă atât cu Ucraina, cât și cu Rusia. Pentru Varșovia, care și-a construit întreaga strategie de securitate postbelică pe premisa că nicio garanție regională nu poate substitui prezența americană directă, anunțul reprezintă validarea unui pariu de trei decenii.

Rămâne însă întrebarea dacă logica premierii disciplinei fiscale și a loialității necondiționate — Polonia n-a ridicat, de altfel, obiecții publice notabile în dosarul iranian — poate fi generalizată ca model pentru întregul flanc estic, sau dacă rămâne un aranjament bilateral, negociat pe criterii care țin la fel de mult de afinitatea politică dintre Trump și Nawrocki pe cât țin de calcul strategic pur. Un flanc estic recompus printr-o serie de tranzacții bilaterale, fiecare negociată separat, în funcție de gradul de aliniere politică al guvernului respectiv la Washington, e o arhitectură structural diferită — și mult mai fragilă pe termen lung — de un angajament colectiv, articulat prin structurile integrate ale NATO.

Ce spun, de fapt, cei care veghează frontiera cu Rusia

În acest peisaj de anunțuri contradictorii dinspre Washington, analiza venită dinspre statele baltice — sintetizată recent de cercetătorul James Rice, de la Institute of World Politics, într-un text pentru Atlantic Council — introduce un element de răcoare analitică binevenit. Escaladarea operațiunilor rusești de sabotaj și a agresiunii de zonă gri pe tot cuprinsul Europei a alimentat, în ultimele luni, un val de speculații privind o posibilă „incursiune limitată” a Moscovei în regiunea baltică, menită să testeze rezoluția reală a Alianței. Rice observă, însă, corect, că acest gen de scenarii nu e nou — variante identice au circulat și după anexarea Crimeii, în 2014, și după invazia la scară largă a Ucrainei, în 2022 — și că ele tind să reflecte mai degrabă anxietăți occidentale generice decât o înțelegere fină a situației reale de securitate din regiune.

Argumentul central al analizei baltice merită reținut tocmai pentru că vine dintr-o zonă care nu are, evident, niciun interes să-și minimizeze propria vulnerabilitate: statele baltice au construit, în ultimul deceniu, o arhitectură defensivă — Linia de Apărare Baltică, cu obstacole antitanc, garduri, drumuri patrulate și supraveghere electronică — care face improbabilă repetarea tacticii „omuleților verzi” folosite în Donbas în 2014. Iar din punct de vedere pur militar, evaluările de intelligence citate de Rice converg spre concluzia că Moscova nu dispune, în acest moment, de resursele umane și logistice necesare unei incursiuni reușite, atâta vreme cât rămâne angrenată în războiul de uzură din Ucraina. Concluzia practică e limpede și, într-un fel, liniștitoare: rezistența ucraineană continuă să funcționeze, indirect, ca principalul scut al securității baltice — un raport de cauzalitate pe care Kievul îl plătește, evident, cu un preț incomparabil mai mare decât oricare dintre aliații săi nordici.

Ceea ce Rice nu ascunde, însă, e condiționalitatea acestei liniști: dacă războiul din Ucraina se încheie printr-un armistițiu care eliberează resurse militare rusești substanțiale, evaluările de amenințare din capitalele baltice s-ar schimba, în opinia autorului, „rapid”, iar nivelul de risc perceput ar crește proporțional. E o observație care ar trebui citită împreună, nu separat, de dosarul retragerii americane — pentru că exact în acest interval de incertitudine, în care garanția de securitate occidentală devine contingentă de rezultatul negocierilor din Ucraina, se discută și diminuarea substanțială a prezenței militare americane în vestul continentului.

Trei planuri, o singură întrebare pentru flancul estic

Privite laolaltă, cele trei fire ale acestui moment — retragerea posibilă din vest, baza promisă în Polonia, avertismentul analitic dinspre Baltice — compun un tablou în care Europa de Est nu mai poate conta pe premisa, valabilă timp de trei decenii, a unei garanții americane omogene, distribuite după logica apartenenței la Alianță, ci trebuie să se obișnuiască cu ideea unei prezențe americane fragmentate, negociate stat cu stat, condiționată de performanța bugetară și de aliniere politică personală. Pentru România, poziționată pe același flanc estic, dar fără relația bilaterală particulară de care se bucură în acest moment Varșovia, concluzia practică e greu de ocolit: retorica summit-urilor NATO despre solidaritate colectivă contează tot mai puțin în raport cu capacitatea fiecărei capitale de a-și construi, individual, propriul dosar de negociere directă cu Washingtonul.

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Bucureștiul are, în această privință, atât un avantaj structural — găzduiește deja infrastructuri americane semnificative, de la baza de la Mihail Kogălniceanu la scutul antirachetă de la Deveselu —, cât și o vulnerabilitate reală: absența unui interlocutor politic la fel de vizibil pentru Washington precum tandemul Trump–Nawrocki, într-un moment în care afinitatea personală pare să conteze la fel de mult ca alocarea bugetară. Dacă logica premierii loialității necondiționate devine efectiv modelul dominant al angajamentului american pe flancul estic, miza pentru diplomația română din lunile următoare nu va fi doar continuarea investițiilor de apărare — deja substanțiale, chiar dacă insuficient publicizate —, ci și construcția unei relații directe, vizibile, cu actuala administrație, capabilă să transforme prezența americană existentă dintr-un moștenire birocratică într-un angajament politic activ, negociat și reînnoit.

Rămâne, în cele din urmă, o ironie greu de ignorat în felul în care se derulează acest episod: exact în momentul în care Washingtonul discută despre reducerea prezenței sale în inima istorică a Alianței — Germania, Italia, Spania —, flancul estic e invitat să creadă că centrul de greutate al angajamentului american se mută, în sfârșit, mai aproape de granițele reale ale confruntării cu Rusia. Dacă această mutare va fi, până la urmă, una structurală sau doar o compensație retorică menită să atenueze șocul retragerii din vest, va deveni limpede abia după 6 noiembrie, când recomandarea finală a generalului Grynkewich va ajunge, în sfârșit, pe biroul unui președinte pentru care loialitatea, se pare, contează mai mult decât orice altă categorie strategică.