„Nu sunt eroii de care Europa are nevoie”. Președintele Poloniei, mesaj dur la adresa naționaliștilor ucraineni

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat sâmbătă, 11 iulie, că Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și Armata Insurecțională Ucraineană (UPA) „nu sunt eroii de care Europa are nevoie”, în cadrul unei ceremonii de comemorare a 83 de ani de la masacrul din Volînia.

„Masacrul din Volînia” este descris de Polonia drept o campanie de curăţare etnică desfăşurată în anul 1943, de unităţile UPA, scrie Agerpres.

La acea vreme, aceștia au atacat simultan circa 150 de localităţi poloneze, ucigând aproximativ 100.000 de cetăţeni polonezi, majoritatea femei, copii şi vârstnici.

În discursul său ținut sâmbătă, Nawrocki a subliniat importanţa „confruntării oneste a trecutului pentru a construi viitorul” şi a îndemnat „să nu confundăm niciodată reconcilierea cu amnezia”, referindu-se la evenimentele din al Doilea Război Mondial (1939-1945).

Preşedintele polonez a insistat că „simbolurile legate de Stepan Bandera nu îşi au locul în Europa modernă”, referire la liderul istoric al naţionaliştilor ucraineni care este considerat erou naţional în Ucraina şi a fost omagiat de guvernul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Preşedintele polonez a ales Radruz, la mai puţin de 500 de metri de graniţa cu Ucraina, ca loc pentru ceremonia oficială de comemorare a victimelor masacrului din Volînia.

Mai devreme sâmbătă, premierul polonez Donald Tusk a postat pe reţeaua socială X un videoclip în care anunţă crearea unui „Zid al Amintirii”, care va include „numele tuturor victimelor identificate şi va avea o flacără eternă pentru ca morţii să nu rămână în anonimat”

Polonia comemorează sâmbătă victimele masacrului comis de naționaliștii ucraineni, prin ceremonii civile și religioase organizate în Polonia și Ucraina, pe fondul tensiunilor dintre Varșovia și Kiev. Relațiile s-au deteriorat după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit o unitate militară „Eroii UPA”, gest considerat o provocare de autoritățile poloneze.

La 19 iunie, președintele Poloniei a anunțat retragerea distincției Ordinul Vulturul Alb acordate președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, invocând decizia autorităților ucrainene de a denumi o unitate militară în onoarea luptătorilor UPA.