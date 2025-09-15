search
Luni, 15 Septembrie 2025
Breaking Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți

Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat, luni seară, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belwede. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, pe X.

Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele producerii acestuia, a adăugat Tusk.

Belweder este una dintre reședințele oficiale ale președintelui Poloniei, iar clădirile de pe strada Parkowa găzduiesc instituții guvernamentale de rang înalt. 

Ministrul polonez de Externe a cerut, luni, ţărilor NATO să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja Europa de loviturile ruse, în contextul incidentului cu drone în Polonia.

„Noi, ca NATO şi UE, am putea fi capabili să facem asta, însă nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură; ea poate fi luată doar împreună cu aliaţii săi. Protecţia populaţiei noastre — de exemplu, împotriva resturilor căzute — ar fi, desigur, mai mare dacă am putea combate dronele şi alte obiecte zburătoare dincolo de teritoriul nostru. Dacă Ucraina ne-ar cere să le doborâm pe teritoriul său, ar fi avantajos. Dacă mă întrebaţi pe mine personal, ar trebui să luăm în considerare această opţiune”, a declarat ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski.

Europa

