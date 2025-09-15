search
Luni, 15 Septembrie 2025
Polonia are una dintre cele mai dinamice rate de creștere din UE și devine un pilon economic strategic al Uniunii

Publicat:

Polonia, în ciuda politicii agresive a Rusiei și a amenințărilor constante din partea Kremlinului, demonstrează una dintre cele mai dinamice rate de creștere din Uniunea Europeană și devine un pilon economic strategic al UE.

Poloina, printre liderii în creștere economică din UE/FOTO:Arhiva
Poloina, printre liderii în creștere economică din UE/FOTO:Arhiva

După cum notează Bloomberg , țara, care se învecinează cu Ucraina, se numără printre liderii în creștere economică de pe continent pentru prima dată de la aderarea la UE în 2004.

Conform previziunilor economiștilor, produsul intern brut al Poloniei (915 miliarde de dolari) va crește cu 3,3% în 2026 și cu 3,2% în 2027. Pentru comparație, media în UE va fi de 1,4% și 1,7%, iar în Rusia - de 1,4% și, respectiv, 1,5%.

Analiștii spun că succesul Poloniei confirmă eficacitatea pieței unice europene, cu libera circulație a mărfurilor, capitalului, serviciilor și forței de muncă. Este, de asemenea, un argument pentru oponenții integrării - de la susținătorii Brexitului din Marea Britanie până la politicienii americani care au criticat imigrația și tarifele vamale. Simbolul acestei dispute a devenit așa-numitul „instalator polonez”, care a fost menționat timp de mulți ani în mass-media britanică și europeană ca personificare a forței de muncă ieftine, în ciuda contribuției migranților la economiile acestor țări.

Bloomberg notează că PIB-ul Poloniei a crescut constant din 2016 și va continua să crească timp de cel puțin încă trei ani. Potrivit agenției, acest lucru este fără precedent pentru țară de când au început să se înregistreze statisticile în 1986: din 2017, economia poloneză a crescut cu 93%, depășind ritmul Marii Britanii cu 58%.

Agenția notează, de asemenea, o creștere record a cheltuielilor de consum: de la referendumul Brexit din 2016, acestea au crescut cu 125%, ceea ce reprezintă de trei ori media din zona euro (40%) și depășește semnificativ ritmul economiilor de top - Regatul Unit (30%), Germania (40%), Franța (34%), Italia (26%), Spania (45%), Elveția (20%) și Olanda (57%).

În ultimii 15 ani, Polonia a redus semnificativ decalajul istoric față de țările europene mai dezvoltate: PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu aproximativ 50%, în timp ce în Regatul Unit această cifră abia s-a schimbat. După invazia Rusiei în Ucraina, această tendință nu a făcut decât să se intensifice: Polonia a urcat de pe locul 16 în ceea ce privește ratele de creștere a PIB-ului în 2023 pe locul 2 în acest an.

Creșterea puternică este susținută de piețele financiare

Conform agenției, creșterea puternică este susținută de piețele financiare. Zlotul s-a apreciat față de dolar cu 14% din 24 februarie 2022, devenind moneda cu cea mai bună performanță dintre cele 23 de piețe emergente cele mai tranzacționate. Obligațiunile guvernamentale poloneze au generat un randament de 31%, depășind 30 de guverne europene, în timp ce Marea Britanie, Germania și Franța au avut randamente negative (-22%, -11% și, respectiv, -12%). Printre cele 50 de țări care au emis obligațiuni cu venit fix în ultimii trei ani, Polonia a înregistrat un randament de 24%, depășind indicele de referință, care a scăzut cu 6%.

Bloomberg subliniază că și piața bursieră a țării înregistrează rezultate solide. Indicele de rentabilitate al companiilor mari și mijlocii a crescut cu 49% în dolari și s-a clasat pe locul șase în topul celor mai importante 46 de țări. Peste 40% din piața poloneză este formată din 35 de companii financiare, care demonstrează o rentabilitate de 73%. Dintre cele 459 de companii din Bloomberg Global Financial Index, cinci bănci poloneze și o companie de asigurări au crescut cu 36% în acest an, depășind media globală (23%). În același timp, băncile poloneze rămân relativ subevaluate: investitorii plătesc doar de 1,7 ori pentru activele lor nete, față de 4,7 ori pentru indicele de referință.

Toate acestea, conchide Bloomberg, explică de ce Ucraina poate simți o anumită liniște având în apropiere un aliat de încredere, care devine unul dintre pilonii economici cheie ai Europei.

Europa

