Foto Aterizare de coșmar în Cracovia. Aproape 200 de pasageri evacuați după ce avionul a ieșit de pe pistă

Aproape 200 de pasageri ai unui avion al companiei poloneze Enter Air au trăit clipe de coșmar duminică, după ce aeronava a ieșit de pe pistă la aterizarea pe Aeroportul Internațional Papa Ioan Paul al II-lea din Cracovia, în sudul Poloniei, notează TVP World.

Avionul, care a decolat din Antalya, Turcia, puțin după ora 12:00, ora locală (11:00, ora Poloniei), a ajuns la Cracovia în jurul orei 14:00. În timpul aterizării, aeronava s-a oprit pe o zonă cu iarbă, lângă pista de rulare.

La bord se aflau aproximativ 190 de persoane, care au fost evacuate rapid și conduse în siguranță în terminalul aeroportului. Oficialii au confirmat că nu au fost înregistrate victime. Purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Monika Chylaszek, a declarat că operațiunile aeriene au fost suspendate timp de aproximativ două ore, pentru a permite verificarea și securizarea zonei.

În urma incidentului, mai multe zboruri care veneau din orașe europene precum Zürich, Veneția, Palermo, Memmingen și Basel au fost redirecționate către aeroportul din Katowice, situat în apropiere. Autoritățile nu au oferit încă detalii privind cauza exactă a incidentului, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele care au dus la ieșirea avionului de pe pistă.

Pasagerii au declarat pentru jurnaliști că experiența a fost extrem de stresantă, dar că intervenția rapidă a personalului aeroportuar și evacuarea organizată au contribuit la evitarea unor tragedii. Aeroportul a precizat că se va face o evaluare detaliată a procedurilor și a siguranței, pentru a preveni situații similare pe viitor.