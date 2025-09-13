Alertă aeriană la granița Poloniei din cauza amenințărilor cu drone rusești. Aeroportul din Lublin a fost închis temporar

Avioane poloneze și aliate au fost mobilizate sâmbătă, 13 septembrie, pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei, pe fondul unor amenințări cu atacuri cu drone venite dinspre Ucraina. Autoritățile au anunțat și închiderea aeroportului din Lublin.

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a precizat că avioanele au desfășurat o misiune de securizare în apropierea frontierei cu Ucraina, la doar trei zile după ce Polonia a doborât drone rusești pe teritoriul său, cu sprijin NATO.

„Aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea cetățenilor, în special în zonele adiacente zonei amenințate”, au transmis autoritățile, subliniind că nu a avut loc nicio nouă încălcare a spațiului aerian, notează Reuters.

„Din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au început operațiuni preventive ale aviației poloneze și aliate în spațiul nostru aerian. Sistemele terestre de apărare aeriană au atins cel mai înalt nivel de pregătire”, a transmis inițial premierul Poloniei, Donald Tusk, pe X.

Ulterior, „nivelul de amenințare a fost anulat”, conform premierului. Aeroportul din Lublin a fost redeschis.

Incidentul survine în contextul intensificării tensiunilor regionale, Rusia și Belarus desfășurând exerciții militare în apropierea graniței poloneze.

Și România a reacționat la atacurile aeriene asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Două aeronave F-16 au decolat sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina.

La scurt timp, un mesaj RO-Alert a fost emis pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, iar avioanele au detectat o dronă intrată în spațiul aerian românesc, dispărută ulterior de pe radar la circa 20 km de Chilia Veche.

NATO a anunțat vineri lansarea operațiunii „Eastern Sentry” („Santinela Estului”), menită să întărească apărarea pe flancul estic al Alianței, după recentele incidente cu drone în Polonia.