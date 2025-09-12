Drone din polistiren doborâte cu F-35 și F-16. Incursiunea rusă în Polonia, un test îngrijorător: „Trebuia să fie un joc de copii pentru NATO”

În urma interceptării dronelor rusești în spațiul aerian polonez, țările NATO au transmis un mesaj liniștitor, dând asigurări că operațiunea de doborâre a acestora s-a desfășurat fără probleme. Totuși, unii experți se întreabă dacă Alianța Atlantică este pregătită pentru un război cu done.

Incidentul reprezintă cea mai gravă propagare a războiului din Ucraina pentru Alianța Atlantic până în prezent, deoarece este prima dată când lansează avioane pentru a intercepta drone ostile, deși Polonia a denunțat în trecut alte incursiuni ale dronelor sau rachetelor rusești îndreptate spre Ucraina, scrie BFM TV.

„Apărarea noastră aeriană a fost activată și a apărat cu succes teritoriul NATO, așa cum sunt concepute pentru a face”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Reacția rapidă a NATO la dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez peste noapte este fermă. Felicitări vorbitorilor, așa lucrăm”, a adăugat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele comitetului militar al Alianței.

Un răspuns costisitor la dronele ieftine

De asemenea, incidentul a ridicat întrebarea dacă Alianța, fondată în urmă cu mai bine de 70 de ani în timpul Războiului Rece, are o structură militară adecvată și rentabilă pentru a face față amenințării relativ moderne a dronelor.

Un purtător de cuvânt al armatei poloneze a declarat că o mare parte dintre drone erau de tip Gerbera.

„Este o dronă extrem de ieftină din polistiren și cu o rază de acțiune de câteva sute de kilometri”, spune cercetătorul Fabian Hinz, de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice.

Răspunsul NATO a cerut armament mult mai scump, cum ar fi avioane de luptă F-35 și F-16, elicoptere Mi-24, Mi-17 și Black Hawk, precum și sisteme de apărare aeriană Patriot, au spus oficialii.

Armatele poloneză, olandeză, italiană și germană au luat parte la operațiune. Acest arsenal multinațional ar fi fost mai mult decât suficient pentru a face față incursiunii a 19 drone dacă Varșovia le-ar fi considerat o amenințare - dintre care unele au fost doborâte.

Este NATO pregătit pentru un război cu drone?

Experții sunt mai puțin convinși și cred că incidentul a ridicat întrebări importante pentru NATO. Ei se întreabă dacă alianța poate tolera incursiuni cu drone în spațiul aerian al unuia dintre membrii săi sau dacă este echipată corespunzător pentru a face față unei astfel de amenințări.

„Aceasta este o ilustrare foarte bună a faptului că trebuie nu numai să fim vigilenți, ci și să avem răspunsuri mai eficiente”, a declarat Peter Bator, fost ambasador al Slovaciei la NATO.

Deși caracterul deliberat al incursiunii nu este stabilit cu certitudine – Polonia este convinsă că acesta este cazul –, Peter Bator consideră „inacceptabil” faptul că drone au putut pătrunde în spațiul aerian al NATO, deoarece acest lucru arată că Alianța a trebuit să reacționeze la o amenințare în loc să o descurajeze, ceea ce este, teoretic, misiunea sa.

Oficialul slovac pune întrebarea în acești termeni: ar fi fost acceptabil ca trupele străine să poată intra pe teritoriul NATO așa cum au putut face dronele? „Nu există prea multă diferență între drone și soldați”, subliniază el.

Pe termen scurt, Peter Bator crede că NATO ar putea conveni cu Ucraina să doboare drone rusești în spațiul aerian ucrainean care ar putea reprezenta o amenințare pentru propriul teritoriu.

Întrucât Alianța funcționează prin consens, pare foarte puțin probabil să se poată lua o decizie în această direcție, deoarece mai multe state membre sunt reticente să cadă într-o spirală, sau chiar mai aproape de pozițiile Moscovei, cum ar fi Ungaria.

În incursiunile anterioare, mai minore ale dronelor sau resturilor din războiul din Ucraina – în țări precum Polonia, Letonia și România – Alianța a ales să nu răspundă militar.

Moscova a negat responsabilitatea pentru cel mai recent incident. Ministerul rus al Apărării a declarat că dronele sale au efectuat un atac pe scară largă asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu au de gând să lovească ținte din Polonia.

„Ar fi trebuit să fie un joc de copii pentru NATO”

Dar războiul din Ucraina arată că am intrat în era războiului cu drone de mare intensitate, cu atacuri care pot concentra sute de drone kamikaze în câteva ore. Acest lucru reprezintă o problemă pentru unele dintre sistemele de apărare aeriană mai tradiționale ale NATO, care au fost concepute pentru a proteja împotriva rachetelor și aeronavelor.

„Sistemele de apărare aeriană occidentale nu au fost concepute pentru a face față sistemelor ieftine de drone utilizate la scară largă. Doborârea lor cu avioane de luptă sau elicoptere este posibilă, așa cum s-a demonstrat, dar necesită un ritm ridicat de operațiuni dacă amenințarea este continua”, a spus Hinz, pentru publicația citată.

Phillips P. O’Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St Andrews din Scoția, reamintește că incursiunea în Polonia este „o înțepătură de ac în comparație cu ceea ce trăiește Ucraina în fiecare noapte”.

„Dronele ar fi trebuit să fie identificate ca potențiale amenințări mult mai devreme, iar pregătirile de apărare ar fi trebuit făcute cu mult timp înainte”, a spus el într-un mesaj postat pe platforma de știri Substack.

„Ar fi trebuit să fie un joc de copii pentru NATO. Dumnezeu să-i ajute dacă se vor confrunta (ca Ucraina) cu 600 de drone și rachete într-o singură noapte”, spune acesta.

Întrebat despre necesitatea ca NATO să se protejeze mai bine împotriva dronelor, Mark Rutte a răspuns: „Desigur, trebuie să ne asigurăm întotdeauna că suntem cu un pas înainte. Dar cred că noaptea trecută a demonstrat că suntem capabili să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO.”