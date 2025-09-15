Experți militari și reprezentanți ai societății civile au cerut implementarea imediată a proiectului european „Skyshield” din cauza incursiunii dronelor rusești în Polonia și România. Conform previziunilor experților, 120 de aeronave aliate vor fi suficiente pentru a îndeplini această misiune în etapa inițială, scrie Le Monde.

„Acesta nu este un «incident». Este un test deliberat al apărării europene și un avertisment serios. Kremlinul nu se mai mulțumește să atace Ucraina: ne expune vulnerabilitățile. Confruntată cu această realitate, Europa nu se poate baza pe o strategie de apărare care se reduce la doborârea dronelor care rătăcesc pe teritoriul său”, se arată în articol.

Potrivit experților, europenii ar trebui să schimbe această logică și să mute apărarea într-o etapă anterioară: este crucial să se protejeze Ucraina și populația sa civilă prin interceptarea amenințărilor din spațiul aerian ucrainean înainte ca acestea să ajungă la granițele europene.

Inițiativa Skyshield, dezvoltată de ONG-ul Price of Freedom, îndeplinește aceste cerințe. A fost susținută de sute de politicieni europeni și americani și de înalți oficiali militari. Această zonă integrată de apărare aeriană ar permite unei coaliții europene să neutralizeze rachetele și dronele rusești deasupra vestului Ucrainei, protejând în același timp infrastructura critică, centralele nucleare, civilii ucraineni și teritoriul european.

Experții notează că această inițiativă nu va constitui în niciun fel o agresiune împotriva Rusiei. Convențiile internaționale privind ajutorul umanitar, protecția nucleară și aviația civilă justifică pe deplin astfel de măsuri.

„Protecția teritoriului vestic al Ucrainei va permite forțelor armate ucrainene să se concentreze pe frontul estic... Rusia va fi mai înclinată să negocieze un armistițiu. În ceea ce privește riscurile pentru piloți, acestea sunt mici: din 2022, Rusia nu a îndrăznit niciodată să-și trimită avioanele în spațiul aerian care ar fi protejat de «Skyshield», cred autorii inițiativei.

Se observă că Putin evaluează acum hotărârea Europei în fața unor potențiale atacuri asupra statelor baltice sau a Moldovei, astfel încât fiecare ezitare europeană îi întărește credința în impunitate.

Șeful Ministerului polonez de Externe, Radosław Sikorski, a sugerat ca țările occidentale să intercepteze dronele și rachetele rusești aflate deja în spațiul aerian ucrainean. Sikorski propune, de asemenea, acțiuni coordonate împotriva „flotei din umbră” rusești din Marea Baltică.

După incidentul care a avut loc pe 10 septembrie, premierul polonez Donald Tusk a declarat că au fost detectate în total aproximativ 19 drone rusești și, pentru prima dată, unele dintre ele au zburat de pe teritoriul Belarusului.