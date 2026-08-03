 Țara din UE care înăsprește legea pentru șoferi: închisoare cu executare pentru șoferii băuți care au interdicție de a conduce | adevarul.ro
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Țara din UE care înăsprește legea pentru șoferi: închisoare cu executare pentru șoferii băuți care au interdicție de a conduce

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Ministerul Justiției din Polonia pregătește o lege care înăsprește pedepsele pentru șoferii prinși băuți la volan și pentru recidiviștii din trafic. Cei care conduc sub influența alcoolului, deși au interdicție de a șofa, riscă închisoare cu executare.

sofer baut volan
Polonia înăsprește legea pentru șoferi FOTO Pexels

Potrivit proiectului, instanțele vor fi obligate să pronunțe pedepse cu executare pentru șoferii care încalcă interdicția de a conduce în timp ce se află sub influența alcoolului sau a drogurilor. Pedepsele cu închisoarea cu suspendare vor putea fi dispuse doar în „circumstanțe excepționale”, relatează TVP World.

Propunerea prevede, de asemenea, interzicerea posibilității ca instanțele să dispună renunțarea condiționată la urmărirea penală în cazurile care implică șoferi cu o alcoolemie de peste 0,5‰ sau persoane surprinse încălcând o interdicție de a conduce impusă de instanță, eliminând astfel un mecanism juridic care le-a permis unor infractori să evite condamnarea.

Ministerul Justiției a transmis că modificările sunt necesare pentru a reduce numărul cazurilor de conducere sub influența alcoolului și al încălcărilor repetate ale interdicțiilor de a conduce.

În prima jumătate a acestui an, peste 7.100 de șoferi au fost prinși încălcând interdicțiile de a conduce impuse de instanță, relatează Rzeczpospolita.

Reformele propuse vin după o serie de accidente rutiere intens mediatizate, inclusiv cazul recidivistului Łukasz Żak, care luna trecută a fost condamnat la o pedeapsă record de 20 de ani de închisoare pentru provocarea unui accident mortal la Varșovia, în timp ce conducea cu peste 220 km/h, deși avea interdicție de a conduce și se afla sub influența alcoolului.

Cazul a stârnit indignare la nivel național și i-a determinat pe parlamentari să analizeze separat introducerea unei noi infracțiuni, denumită „omor rutier”, pentru cele mai grave accidente rutiere soldate cu decese.

În ultimii ani, Polonia a înăsprit constant normele privind siguranța rutieră, introducând sancțiuni financiare mai aspre pentru depășirea vitezei și alte abateri grave de la regulile de circulație, precum și extinzând posibilitatea confiscării vehiculelor șoferilor prinși conducând sub influența alcoolului.

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