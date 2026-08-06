 O acuzație extrem de gravă: la Ceuta a fost „primul atac hibrid algoritmic” împotriva UE | adevarul.ro
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O acuzație extrem de gravă: la Ceuta a fost „primul atac hibrid algoritmic” împotriva UE

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Afirmația aparține fostului comisar european Thierry Breton https://legrandcontinent.eu/fr/2026/08/04/apres-la-crise-de-ceuta-leurope-doit-apprendre-a-securiser-ses-frontieres-numeriques/ și este acum discutată în presa internațională, asta după ce a atras atenția serviciilor de informații relevante din Europa (și nu numai), deoarece pare să fie vorba despre o vulnerabilitate majoră de securitate care ar putea fi exploatată în multe alte situații și folosind cu totul alte tipuri de actori.

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În acest sens, s-ar putea să fie vorba despre o operațiune care să testeze rețele dintre cele mai diverse, profund interconectate și care, de la un moment dat (dar extrem de rapid) să producă o explozie foarte greu de controlat de structurile de forță.

„Atacul hibrid algoritmic” este un concept geopolitic și numeric care desemnează manipularea deliberată a algoritmilor utilizați de rețelele sociale pentru a provoca crize fizice, materiale în scopul de a genera crize severe care să înceapă prin destabilizarea frontierelor și apoi să degenereze în crize sociale majore care să poată ataca structurile instituțiilor unui stat. Este vorba -și cazul Ceutra este o asemenea probă, spune Thierry Breton – despre o manipulare „:țintită” a fluxurilor de informații și a rețelelor sociale (folosind știri false, interpretări denaturate ale unui fapt real sau un conținut amplificat prin algoritmi) tocmai pentru a genera mișcări bruște și de mare amploare a unor mulțimi de oameni, în acest caz pentru destabilizarea frontierelor și, mai departe, pentru a provoca haos. Este vorba, în cazul de acum, despre o extensie a noțiunii clasice de „război hibrid” integrând o dimensiune numerică și informațională manipulată de specialiști de înalt nivel.

Un asemenea atac are ca scop final atacarea și demolarea arhitecturii cognitive a unei națiuni, Dacă războiul tradițional distruge diverse tipuri de infrastructuri critice, militare și civile, războiul numeric fisurează legăturile sociale, aneantizează bazele gândirii critice și, finalmente, poate fragiliza la maximum unitatea unui popor. Lucru confirmat de UNESCO în raportul său din 2025: „70% dintre tinerii din țările în curs de dezvoltare se informează exclusiv de pe rețelele sociale, 60% nu verifică niciodată veridicitatea sursei și 40% nu știu să facă deosebirea între o știre falsă și o informație verificată”.

Tehnologia folosită în cazul Ceuta a fost mai demult teoretizată în unele lucrări asupra schimbărilor modalităților de lucru ale unor grupuri ostile care identifică cu precizie și rapid o informație absolut reală (cum a fost decizia Curții supreme de justiție a Spaniei, decizie pe care v-am prezentat-o la timpul potrivit) pentru a oferi o interpretare totalmente deformată care spunea tinerilor că era vorba despre o portiță care permitea naturalizarea obligatorie a celor care ar fi sosit înot pe plajele din Ceuta. Mai mult, a fost difuzată o știre cum că frontierele aveau să fie deschise la orele 22.Dejam, până în acel moment, peste 20.000 de persoane intraseră deja pe pagina FB „Hraga Ceuta”, locul unde, de regulă, sunt difuzate fluxuri de informații pentru candidații la trecerea ilegală a frontierei., asta înainte ca informația să fie preluată ca atare și difuzată în buclă pe Tik Tok, WhatsApp și Instagram. T.Breton arată că, în acest context, autoritățile nu știu nimic despre difuzare super-masivă a acestor apeluri, „nu știma nimic despre ce se difuza pe rețele”, niciuna dintre platforme necomunicând cifrele exacte de trafic și nici nu s-a înregistrat o cerere oficială de accesare a datelor, ceea ce, după câteva ore, făcea practic imposibile operațiuni de trasabilitate în regim de urgență. Foarte dificil, în acest condiții, să fie făcută on identificare rapidă a sursei primare a atacului, căci analiza se face în celule complexe care cooperează cu serviciul de informații externe pentru a verifica cine stă cu adevărat în spatele atacului, putere ostilă, guvern neprietenos sau organizație teroristă și, mai ales pentru a vedea cine profită pe plan politic de pe urma unei eventuale reușite.

„Operațiunea Ceuta este prima combinație la un asemenea nivel între o „operațiune psihologică” și un atac cibenetic https://falconfeeds.io/blogs/disinformation-to-destruction-psyops-and-cyberattacks/ și avem aici o lecție posibilă și pentru instituțiile noastre, atunci când, să sperăm, circul de acum se va încheia și cineva va avea timp de lucrurile serioase.

Suntem la frontiera unui război care pare spațiul în care se pot genera asemenea operațiuni ostile cu efecte teribile dacă ne prind nepregătiți.

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