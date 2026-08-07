 Angajații Comisiei Europene reclamă epuizarea și managementul toxic: „Uneori îmi vine să mă împușc” | adevarul.ro
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Angajații Comisiei Europene reclamă epuizarea și managementul toxic: „Uneori îmi vine să mă împușc”

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Comisia Europeană este considerată unul dintre cei mai râvniți angajatori din Bruxelles, însă pentru mulți dintre cei care reușesc să obțină un post, realitatea este departe de imaginea ideală. Potrivit unei investigații publicate de Politico, funcționari europeni descriu un mediu de lucru marcat de ore suplimentare, birocrație excesivă, presiune constantă și, în unele cazuri, management toxic.

CE este considerată unul dintre cei mai râvniți angajatori din Bruxelles. FOTO: Shutterstock
CE este considerată unul dintre cei mai râvniți angajatori din Bruxelles. FOTO: Shutterstock

Aproximativ 170.000 de persoane au candidat în acest an pentru doar 1.500 de posturi de debut în instituțiile Uniunii Europene. Cu toate acestea, mai mulți angajați ai Comisiei spun că prestigiul funcției vine la pachet cu un nivel ridicat de stres și epuizare profesională.

Politico a discutat cu unsprezece funcționari din cabinetele comisarilor și din diferite direcții generale ale Comisiei Europene, care au descris o instituție în care volumul de muncă este în continuă creștere, iar aprobările și procedurile birocratice îngreunează activitatea de zi cu zi.

Zile de muncă de 12 ore și presiune permanentă

Potrivit angajaților citați de publicație, odată cu rolul tot mai important al Uniunii Europene pe scena internațională, presiunea asupra funcționarilor s-a intensificat.

Un membru al cabinetului unui comisar a declarat că își începe frecvent ziua la ora 7:00 sau 8:00 dimineața și o încheie în jurul orei 19:00, având foarte puțin timp liber. Un alt angajat din domeniul comunicării a mărturisit că a ajuns să plângă seara din cauza volumului copleșitor de muncă.

„Condițiile devin din ce în ce mai dificile. Volumul de muncă este tot mai mare, ceea ce înseamnă și mai multă presiune”, a declarat Nicolas Mavraganis, președintele Uniunii Sindicale Federale, organizație care reprezintă aproximativ 20 de sindicate ale funcționarilor europeni și internaționali.

Mai mulți funcționari au explicat că aproape fiecare document trece prin numeroase niveluri de aprobare, iar schimbul de informații între cabinetele comisarilor și direcțiile generale este adesea greoi.

„Este o problemă structurală. Toată lumea încearcă să obțină informații de la ceilalți”, a declarat unul dintre oficiali.

Un alt funcționar a descris nivelul de frustrare într-o formulare extremă: „Uneori vreau să mă împușc.”

Acuzații de management toxic și sute de sesizări privind hărțuirea

Experiențele angajaților diferă considerabil în funcție de direcția sau cabinetul în care lucrează. Potrivit surselor Politico, cabinetul comisarului european pentru Climă, Wopke Hoekstra, este perceput drept unul dintre cele mai echilibrate, în timp ce alte cabinete ar fi marcate de conflicte interne și stiluri autoritare de conducere.

Mai mulți funcționari au relatat că au asistat la scene în care superiori țipau la angajați în fața colegilor, iar un fost oficial a susținut că a fost chiar lovit de șeful său.

În replică, Comisia Europeană a transmis că își propune să rămână „un loc de muncă modern, respectuos și atractiv” și a subliniat că, în 2024, a fost numit un consilier-șef confidențial pentru gestionarea cazurilor de hărțuire.

Potrivit instituției, din septembrie 2024 au fost înregistrate 960 de sesizări venite de la angajați care s-au considerat hărțuiți, de la persoane acuzate de hărțuire, martori, manageri sau reprezentanți ai departamentului de resurse umane. Totodată, aproximativ 14.000 de angajați au participat la sesiuni privind prevenirea hărțuirii, iar 2.400 de manageri au urmat cursuri obligatorii pe această temă.

Birouri învechite și probleme de infrastructură

Nemulțumirile angajaților nu se opresc la volumul de muncă. Potrivit investigației, mai multe clădiri ale Comisiei Europene se confruntă cu probleme de infrastructură.

În timpul valului de căldură din luna iunie, angajații Direcției Generale pentru Agricultură au reclamat lipsa unui sistem eficient de aer condiționat. În sediul Direcției Generale pentru Concurență, funcționarii au fost avertizați să nu consume apă din anumite fântâni din cauza unei posibile contaminări, iar sistemele de încălzire și instalațiile sanitare au fost descrise drept necorespunzătoare.

Inclusiv în sediul central Berlaymont au existat nemulțumiri, după ce aerul condiționat a fost oprit la etajele inferioare în timpul caniculei, în timp ce la nivelurile ocupate de comisari și înalți funcționari acesta a rămas în funcțiune.

Salarii atractive, dar și un sentiment de dezamăgire

În ciuda dificultăților, posturile din cadrul Comisiei Europene continuă să fie printre cele mai căutate din sectorul public european. Un funcționar debutant poate câștiga între 6.000 și 7.000 de euro brut pe lună, la care se adaugă indemnizații, avantaje fiscale și un nivel ridicat de siguranță a locului de muncă.

Cu toate acestea, mulți dintre cei intervievați spun că prestigiul funcției nu compensează întotdeauna presiunea zilnică.

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