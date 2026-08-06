 Fantomele Dunării: epavele navelor de război naziste scufundate intenționat ies iar la suprafață odată cu scăderea fluviului | adevarul.ro
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Video Fantomele Dunării: epavele navelor de război naziste scufundate intenționat ies iar la suprafață odată cu scăderea fluviului

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Scăderea dramatică a nivelului Dunării, provocată de secetă și temperaturile extreme, a scos din nou la iveală zeci de epave ale unor nave de război germane scufundate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în apropierea localității sârbe Prahovo, la granița cu România.

În zona fluviului dintre Serbia și România au devenit vizibile din nou carene ruginite, catarge și alte fragmente ale navelor care au aparținut flotei germane din Marea Neagră, relatează The Independent.

Este vorba despre nave scufundate intenționat în 1944 de armata nazistă aflată în retragere, în încercarea de a încetini înaintarea trupelor sovietice în Balcani.

Fenomenul este favorizat de nivelurile extrem de reduse ale apei. Datele autorităților din Ungaria arată că Dunărea a coborât la valori apropiate de minimele istorice, în timp ce navigația pe anumite sectoare ale fluviului a devenit tot mai dificilă.

Istoricii estimează că până la 200 de nave germane au fost scufundate în septembrie 1944 în defileul Dunării, lângă Prahovo. De-a lungul deceniilor, o parte dintre acestea au fost îndepărtate, însă multe au rămas pe fundul fluviului din cauza munițiilor și explozibililor aflați încă la bord.

Autoritățile sârbe, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, încearcă de mai mulți ani să elimine pericolul reprezentat de aceste epave, însă operațiunile sunt complexe și costisitoare. Între timp, nivelul redus al apei afectează transportul fluvial, iar localnicii spun că navele de mare tonaj întâmpină dificultăți majore în traversarea sectorului respectiv.

Problemele generate de secetă se resimt în întreaga regiune. Debitul scăzut al Dunării pune presiune asupra producției de energie și a transportului naval, în timp ce mai multe țări din Europa Centrală și de Est monitorizează cu atenție evoluția situației hidrologice.

Amintim că, în 2024,  patru nave datând de dinainte de 1950 au ieşit la iveală în Parcul Naţional Dunăre-Drava din Ungaria, în apropiere de Mohacs, unde nivelul Dunării ajunsese la numai 1,5 metri, ca urmare a valurilor de caniculă şi a secetei persistente din iulie şi august.

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