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Video Cel mai lung pod suspendat din lume, supranumit „colier de rubine”, riscă să fie detronat de un proiect european. Țara care vrea să doboare recordul

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Cel mai lung pod suspendat din lume se află în Turcia și leagă Europa de Asia printr-o deschidere principală de 2.023 de metri. Construcția, inaugurată în 2022 după o investiție de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a depășit recordul deținut timp de peste două decenii de Japonia, însă supremația sa ar putea fi de scurtă durată.

Gigantul de peste Dardanele. Cel mai lung pod suspendat din lume a redus timpul de traversare cu 93%
Podul 1915 Çanakkale este cel mai lung pod suspendat din lume : Getty images

Podul 1915 Çanakkale a fost inaugurat oficial la 18 martie 2022, în nord-vestul Turciei. Acesta pornește din orașul Gelibolu, situat pe malul european al țării, și traversează Strâmtoarea Dardanele până la Lapseki, aflat pe continentul asiatic.

Cu o deschidere principală de 2.023 de metri, podul a depășit cu 32 de metri Podul Akashi Kaikyo din Japonia, inaugurat în 1998 și considerat, timp de peste 20 de ani, cel mai lung pod suspendat din lume.

Lucrările de construcție au început în 2017 și au schimbat radical transportul în regiune. Traversarea Dardanelelor, care înainte presupunea o călătorie cu feribotul de aproximativ 90 de minute, se realizează acum în doar câteva minute, timpul de deplasare fiind redus cu până la 93%.

Construcția are și o puternică încărcătură simbolică. Denumirea „1915” amintește de victoria Imperiului Otoman în Bătălia de la Gallipoli, din timpul Primului Război Mondial, considerată unul dintre cele mai importante momente din istoria Turciei moderne și un eveniment care a precedat proclamarea Republicii Turcia în 1923, potrivit express.

Totodată, lungimea deschiderii principale, de 2.023 de metri, reprezintă un omagiu adus anului 2023, când Turcia a celebrat un secol de la înființarea republicii.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a anunțat că proiectul a costat aproximativ 2,5 miliarde de euro și a subliniat că Turcia a devenit noul lider mondial în ceea ce privește lungimea deschiderii principale a unui pod suspendat.

„Turcia a depășit Japonia, care deținea cel mai lung pod din lume în ceea ce privește deschiderea principală, și a preluat acest record”, a declarat liderul turc.

Erdoğan, la inaugurarea podului Foto: arhivă, adevărul
Erdoğan, la inaugurarea podului Foto: arhivă, adevărul

La ceremonia de inaugurare, Erdoğan a descris podul drept „un colier de rubine” întins peste Strâmtoarea Çanakkale.

„Çanakkale, care a fost timp de mii de ani în centrul atenției diferitelor civilizații, culturi și societăți, îmbrățișează astăzi un viitor cu totul nou. Ne-am reunit pentru a inaugura Podul 1915 Çanakkale, pe care îl considerăm un colier de rubine peste Strâmtoarea Çanakkale”, a afirmat acesta.

Italia pregătește un pod și mai mare

Deși deține în prezent recordul mondial, Podul 1915 Çanakkale ar putea fi depășit în următorii ani. Italia a reluat planurile pentru construirea unui pod peste Strâmtoarea Messina, care să lege Peninsula Italică de Sicilia.

Potrivit proiectului, noua construcție ar urma să aibă o deschidere principală de aproximativ 3.300 de metri, cu peste un kilometru mai mare decât cea a podului din Turcia, ceea ce i-ar asigura primul loc în clasamentul mondial al podurilor suspendate.

Ideea construirii unui pod peste Strâmtoarea Messina nu este nouă. Un proiect amplu a fost elaborat încă din anii 1990, însă a fost abandonat în 2006. Planurile au fost reluate în 2009, apoi suspendate din nou în 2023, pentru ca anul trecut autoritățile italiene să readucă proiectul pe agenda guvernamentală.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, consideră că investiția este una strategică pentru dezvoltarea țării.

„Nu este o sarcină ușoară, dar considerăm că este o investiție în prezentul și viitorul Italiei și ne plac provocările dificile atunci când au un scop bine întemeiat”, a declarat Meloni.

Proiectul continuă însă să provoace controverse. Specialiștii și organizațiile de mediu avertizează asupra riscului seismic ridicat din zonă, a curenților marini puternici și a posibilului impact asupra rutelor de migrație ale păsărilor.

Dacă va fi construit, podul peste Strâmtoarea Messina va deveni cel mai lung pod suspendat din lume și va detrona actualul lider, Podul 1915 Çanakkale, după doar câțiva ani de la inaugurarea sa.

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