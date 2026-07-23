 Un nou atac masiv al Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și logistice rusești. Rusia anunță interceptarea a 223 de drone ucrainene | adevarul.ro
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Un nou atac masiv al Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și logistice rusești. Rusia anunță interceptarea a 223 de drone ucrainene

Război în Ucraina
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Rusia afirmă că a interceptat 223 de drone ucrainene în timpul unui atac desfășurat în cursul nopții asupra mai multor regiuni. Potrivit autorităților ruse și unor surse independente, au fost vizate instalații petroliere, infrastructură de transport al țițeiului și centre logistice.

Rafinăria NS-Oil din Ulianovsk, în flăcări/FOTO:X
Rafinăria NS-Oil din Ulianovsk, în flăcări/FOTO:X

Rusia a declarat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat 223 de drone ucrainene în cursul nopții de miercuri spre joi, în urma unui nou val de atacuri care, potrivit unor surse ruse și ucrainene, a vizat infrastructură energetică și logistică din mai multe regiuni ale țării.

Ministerul rus al Apărării a precizat că dronele au fost doborâte între orele 20:00, pe 22 iulie, și 08:00, pe 23 iulie, deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Rostov, Riazan, Samara, Saratov, Tver, Tula și Ulianovsk, precum și în regiunea Moscovei, Crimeea anexată de Rusia, Tatarstan și Marea Azov.

Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial informațiile.

Victime și pagube în regiunea Voronej

Canale ruse și ucrainene de monitorizare au relatat despre explozii produse în cursul nopții în regiunea Voronej.

Guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, a confirmat că atacul a provocat victime și pagube materiale, fără a preciza inițial obiectivele afectate.

Ulterior, acesta a declarat că apărarea antiaeriană rusă a doborât 36 de drone deasupra regiunii.

Potrivit lui Gusev, prăbușirea unei drone într-o suburbie a orașului Voronej a provocat un incendiu într-o locuință, în urma căruia un copil în vârstă de trei ani a murit. Părinții acestuia au fost răniți, iar un tânăr de 19 ani a suferit răni ușoare.

Guvernatorul a mai spus că acoperișul unui depozit comercial și fațada unui alt depozit au fost avariate, iar ferestrele a nouă case au fost sparte. De asemenea, mai multe acoperișuri, anexe gospodărești și aproximativ 15 apartamente au suferit pagube, iar schijele au avariat în jur de 12 autovehicule.

Informații contradictorii privind un centru logistic Wildberries

Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a susținut că unul dintre obiectivele vizate ar fi fost un centru logistic al companiei Wildberries din districtul Novaia Usman.

Canalul rusesc de Telegram Astra a transmis însă că nu a putut confirma informațiile privind o lovitură sau un incendiu la depozitul companiei.

Wildberries suspendase anterior activitatea pe timpul nopții la depozitul din Voronej, după alte atacuri cu drone asupra infrastructurii sale logistice.

Potrivit surselor ucrainene, pe 22 iulie au fost lovite și centre logistice Wildberries din Krasnodar și Nevinnomîssk, unde au izbucnit incendii. Cu câteva zile înainte, alte două depozite importante ale companiei, situate în Elektrostal, lângă Moscova, și în Kotovsk, regiunea Tambov, au fost de asemenea afectate.

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Fondatoarea Wildberries, Tatiana Kim, a anunțat ulterior începerea plăților compensatorii pentru comercianții ale căror mărfuri au fost distruse, precizând că prioritate vor avea cei peste 88.000 de vânzători cu afaceri de mici dimensiuni afectați de incendiul de la depozitul din Elektrostal.

Instalații petroliere și infrastructură energetică, printre țintele raportate

Canalul Astra, citând imagini analizate din surse deschise, a relatat că rafinăria NS-Oil din regiunea Ulianovsk ar fi fost lovită în timpul atacurilor.

Locuitorii au raportat explozii, iar guvernatorul regiunii, Aleksei Russkih, a confirmat că un obiectiv din sectorul combustibililor și energiei din districtul Novospasski a fost atacat, incidentul provocând un incendiu.

Potrivit datelor disponibile public, rafinăria NS-Oil procesează până la 30.000 de tone de țiței anual.

Canalul Exilenova+ a afirmat, de asemenea, că a fost atacată stația liniară de producție și dispecerat Subhankulovo, din apropierea orașului Tuimazî, în republica Bașkortostan. Potrivit sursei, unul dintre rezervoarele de petrol ar fi luat foc după mai multe lovituri.

Informația a fost confirmată ulterior de Serhii Sternenko, fost consilier al ministrului ucrainean al Apărării.

Acesta a declarat că instalația face parte din rețeaua de conducte operată de compania rusă Transneft și reprezintă un nod important pentru transportul petrolului din Siberia de Vest și Bașkortostan către rafinării și terminale de export.

Stațiile de acest tip colectează, amestecă și pompează țițeiul în conductele magistrale, fiind considerate elemente esențiale ale infrastructurii petroliere ruse. Potrivit experților militari, avarierea unor astfel de instalații poate afecta simultan aprovizionarea mai multor rafinării și este, în general, mai dificil de remediat decât distrugerile produse la o singură rafinărie.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice din Rusia, afirmând că acestea urmăresc reducerea capacității Moscovei de a susține operațiunile militare.

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