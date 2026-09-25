Premierul israelian Benjamin Netanyahu a folosit discursul susținut joi la Adunarea Generală a ONU pentru a respinge criticile la adresa Israelului și pentru a ataca mai mulți dintre adversarii săi politici. În timpul intervenției, zeci de membri ai delegațiilor au părăsit sala, în semn de protest.

Netanyahu a criticat acuzațiile potrivit cărora Israelul ar practica o politică de colonialism și a respins, de asemenea, acuzațiile de genocid în Gaza. El a susținut că Israelul și Statele Unite au împiedicat Iranul să dezvolte arme nucleare și a afirmat că regimul de la Teheran va cădea.

„Într-o zi, și s-ar putea ca acea zi să nu fie prea departe, poporul iranian va fi liber. Regimul său criminal va fi răsturnat de propriile minciuni, de propria corupție și de propria cruzime. Acest regim malefic va cădea, iar noi toți vom sărbători acea zi”, a declarat Netanyahu, potrivit Times of Israel.

O parte importantă a discursului a fost dedicată criticilor internaționali ai Israelului. Netanyahu l-a atacat pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a numit „tiran”, și a acuzat Turcia că răspândește ceea ce el a descris drept „minciuni antisemite”.

Ankara a respins acuzațiile premierului israelian și a susținut că acestea nu pot înlătura criticile privind situația din Gaza și procedurile judiciare internaționale care îl vizează pe Netanyahu.

Premierul israelian l-a criticat și pe primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, care a făcut în repetate rânduri declarații extrem de critice la adresa politicii Israelului și l-a acuzat pe Netanyahu de genocid. Mamdani a respins acuzațiile formulate de premierul israelian și a afirmat că acestea nu schimbă situația juridică a acestuia.

„De când aţi fost ales în acest oraş, mulţi evrei nu se mai simt în siguranţă”, i-a reproşat el.

Netanyahu a respins și criticile privind violențele coloniștilor israelieni în Cisiordania ocupată, susținând că este vorba despre un număr redus de tineri care comit acte de violență. Declarațiile vin într-un moment în care violențele din Cisiordania s-au intensificat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Discursul a avut loc în timp ce Netanyahu se află în campanie pentru alegerile legislative din Israel, programate pentru 27 octombrie. În același timp, mai mulți lideri străini au folosit tribuna ONU pentru a critica acțiunile guvernului israelian în Gaza și Cisiordania.

În afara sediului ONU, la New York, au avut loc proteste împotriva premierului israelian. Zeci de persoane au fost reținute, printre acestea aflându-se și actrița Susan Sarandon, potrivit relatărilor despre manifestație.