 Copiii au luat cu asalt Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, iar marea campioană le-a supervizat exercițiile | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Copiii au luat cu asalt Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, iar marea campioană le-a supervizat exercițiile

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Peste 300 de copii au participat la selecțiile pentru cursurile gratuite de inițiere în gimnastică ale Fundației Țiriac. Prima acțiune de selecție s-a desfășurat în prezența Nadiei Comăneci. Datorită interesului ridicat, o etapă suplimentară se va desfășura sâmbătă, 26 septembrie, între 17.00 și 20.00.

Nadia Comăneci a participat la selecția în gimnastică din Otopeni
Nadia Comăneci a participat la selecția în gimnastică din Otopeni Foto: Foto: Fundația Țiriac

Vara trecută, în Otopeni, a fost inaugurată sala care poartă numele Nadiei Comăneci. Iar așa cum se anunțase, la mijlocul acestei săptămâni, acolo s-a desfășurat o primă acțiune de selecție. Cum cursurile de inițiere în gimnastică sunt gratuite, fiind susținute de Fundația Țiriac, peste 300 de copii s-au înscris la selecție.

Circa 300 de copii au participat la acțiunea de selecție de joi, 24 septembrie
Circa 300 de copii au participat la acțiunea de selecție de joi, 24 septembrie Foto: Foto: Fundația Țiriac

Cei mici au venit la sală pentru prima lor întâlnire cu gimnastica într-un cadru dedicat acestui sport, având ocazia de a descoperi exercițiile de bază și mișcările specifice chiar alături de legendara campioană. Nadia Comăneci a fost aproape de copii în decursul selecției. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană le-a urmărit exercițiile, le-a explicat mișcările și i-a ghidat pas cu pas, oferindu-le indicații și încurajări copiilor aflați la prima întâlnie cu acest sport.

Diana Bulimar a coordonat programul de selecție a copiilor
Diana Bulimar a coordonat programul de selecție a copiilor Foto: Foto: Fundația Țiriac

În cadrul selectiei, cei mici au parcurs exerciții adaptate vârstei și nivelului lor de pregătire, sub îndrumarea Dianei Bulimar, coordonatoarea programului. Alături de aceasta s-au mai aflat antrenorii Eduard Gavrilă, Cristian Anghel, Răzvan Marc și Irina Gache.

Nadia s-a amuzat alături de copiii prezenți în sala din Otopeni
Nadia s-a amuzat alături de copiii prezenți în sala din Otopeni Foto: Foto: Fundația Țiriac

Nadia a declarat la final acțiunii: „M-am bucurat enorm să văd că sunt atât de mulți copii înscriși, le mulțumesc părinților, care au înțeles că este important pentru copii să facă miscare, orice fel de mișcare. Am văzut copii de 2, 3, 4 ani entuziasmați de această sală frumoasă, cu aparate, cu culori. Sunt foarte multe lucruri frumoasa pentru copiii mici. Mulțumesc părinților care au adus copiii la selecție. Îi îndemn să asculte de copii și să le dea oportunitatea să vadă lucruri noi și să le deschidă poarta ca să cunoască aceste bucurii pe care le-am cunoscut și eu când eram de vârsta lor”.

image
Foto: Foto: Fundația Țiriac
Cum a ajuns Nadia Comăneci la gimnastică. Povestea primei note de 10

Interesul foarte mare pentru programul de inițiere în gimnastică a determinat organizarea unei sesiuni adiționale de selecție, care va avea loc sâmbătă, când un număr similar de copii, cu vârste cuprinse între 2 și 8 ani, sunt așteptați la Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” unde vor avea ocazia să descopere gimnastica, să încerce exerciții adaptate vârstei lor și să se bucure de o primă experiență într-un spațiu dedicat acestui sport. Și sesiunea de sâmbătă va fi coordonată de Diana Bulimar, alături de echipa de antrenori a programului.

Ion Țiriac a fost în sală și i-a urmărit pe copii alături de Nadia
Ion Țiriac a fost în sală și i-a urmărit pe copii alături de Nadia Foto: Foto: Fundația Țiriac

Prezent în sala pe care a construit-o în Otopeni, Ion Țiriac, președintele de onoare al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a spus: „Am văzut astăzi copii de 2-3 ani care abia învață să meargă și care deja vor să vină aici, să facă gimnastică, sute de copii pe care îi așteptăm ulterior la cursurile gratuite ale Fundației Țiriac. Pentru noi, asta este cea mai mare bucurie și cea mai importantă realizare. Iar faptul că Nadia a venit astăzi să-i vadă și să-i încurajeze, a fost în mijlocul lor, înseamnă foarte mult. Nadia este un model pentru toți acești copii și sunt convins că mulți dintre cei care au intrat astăzi în această sală vor să îi urmeze exemplul”.

image
Foto: Foto: Fundația Țiriac

Cele două acțiuni de selecție vor sta la baza formării grupelor care vor începe ulterior cursurile gratuite de inițiere în gimnastică, derulate de Fundația Țiriac, care își continuă demersurile de a aduce sportul mai aproape de copii și de a le oferi oportunitatea de a descoperi, într-un cadru profesionist, bucuria mișcării, disciplina antrenamentului și valorile pe care sportul le formează.

Revenire memorabilă pentru Nadia Comăneci la Montreal. Detaliul care i-a uimit pe canadieni
image
Foto: Foto: Fundația Țiriac

Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” a fost inaugurată în 18 iulie 2026, la exact 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, la Montreal. Noul spațiu, dedicat atât inițierii, cât și pregătirii sportive, este dotat la standarde internaționale și a fost conceput pentru gimnastica artistică și ritmică. Sala din Otopeni dispune de o zonă de antrenament echipată pentru exerciții la sol, paralele, bârnă, inele, bară fixă, cal cu mânere, sărituri și tumbling, precum și de zone dedicate inițierii și activităților de tip baby gym.

Acces gratuit la Țiriac Collection pentru copiii participanți la selecții

Ca parte a programelor sportive derulate de Fundația Țiriac la Otopeni, toți copiii care participă la evenimentele de selecție beneficiază de acces gratuit la Țiriac Collection până în 1 noiembrie 2026, conform programului de vizitare al galeriei. Beneficiul este valabil atât pentru copiii care participă la selecțiile de gimnastică din luna septembrie, cât și pentru cei care vor lua parte la următoarele selecții programate în luna octombrie la baza sportivă de la Otopeni, pentru patinaj, înot, judo și scrimă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
digi24.ro
image
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
stirileprotv.ro
image
Ploșnițele din închisori urmează să fie congelate la temperaturi de -20 de grade Celsius. Procesele pierdute la CEDO ar fi impus soluții radicale
gandul.ro
image
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
mediafax.ro
image
„Nu sunt niște bau-bau!” Oficialul FRF, încrezător înainte de Suedia - România: Tricolorii nu se tem de Isak și Gyokeres
fanatik.ro
image
SURSE Cum arată Guvernul Mureșan. Numele-surpriză din lista de miniștri
libertatea.ro
image
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
digi24.ro
image
Craiova a cerut suspendarea lui Reghecampf, Gigi Becali a avut un nou derapaj rasist în direct: „Ce, sunt țigan?”
gsp.ro
image
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
digisport.ro
image
Catherine Zeta-Jones, apariție răpitoare la 56 de ani! A strălucit într-o rochie argintie cu pelerină și transparentă în partea de jos
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Un sat întreg care vine cu propriul lac se vinde cu 180.000 de euro. Care este motivul proprietarilor
observatornews.ro
image
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card în octombrie? Ce se întâmplă cu pensia dacă poștașul nu te găsește acasă?
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Unde poți găsi un job part-time în 2026. Domeniile care fac cele mai multe angajări şi cât se câştigă
playtech.ro
image
Naționala Suediei, lot fără vedete din Allsvenskan: doar doi jucători din campionatul intern
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
digisport.ro
image
Câteva ore până la debutul lui Hagi: Suedia-România, în Liga Națiunilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensionarii trebuie să depună acte suplimentare. Veniturile mai puțin cunoscute care se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
click.ro
image
Când și-au văzut fiica moartă, părinții lui Hayden Panettiere au spus un singur lucru – că-și doresc cerceii pe care-i purta decedata!
click.ro
image
Ce spune Romanița Iovan despre diferența de vârstă dintre ea și Iulian Gogan. Câți ani îi despart pe cei doi
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Dolores Del Rio foto Profimedia jpg
„Lolita” din Old Hollywood avea interzis la sex de la medici, dar asta n-a împiedicat-o să facă revagii prin dormitoareale starurilor vremii
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Siegfried Mureșan și soția sa au aniversat 10 ani de căsătorie. Fotografie rară de la nunta politicianului
image
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta

OK! Magazine

image
„Lolita” din Old Hollywood avea interzis la sex de la medici, dar asta n-a împiedicat-o să facă revagii prin dormitoareale starurilor vremii