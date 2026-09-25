Copiii au luat cu asalt Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, iar marea campioană le-a supervizat exercițiile

Peste 300 de copii au participat la selecțiile pentru cursurile gratuite de inițiere în gimnastică ale Fundației Țiriac. Prima acțiune de selecție s-a desfășurat în prezența Nadiei Comăneci. Datorită interesului ridicat, o etapă suplimentară se va desfășura sâmbătă, 26 septembrie, între 17.00 și 20.00.

Nadia Comăneci a participat la selecția în gimnastică din Otopeni Foto: Foto: Fundația Țiriac

Vara trecută, în Otopeni, a fost inaugurată sala care poartă numele Nadiei Comăneci. Iar așa cum se anunțase, la mijlocul acestei săptămâni, acolo s-a desfășurat o primă acțiune de selecție. Cum cursurile de inițiere în gimnastică sunt gratuite, fiind susținute de Fundația Țiriac, peste 300 de copii s-au înscris la selecție.

Circa 300 de copii au participat la acțiunea de selecție de joi, 24 septembrie Foto: Foto: Fundația Țiriac

Cei mici au venit la sală pentru prima lor întâlnire cu gimnastica într-un cadru dedicat acestui sport, având ocazia de a descoperi exercițiile de bază și mișcările specifice chiar alături de legendara campioană. Nadia Comăneci a fost aproape de copii în decursul selecției. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană le-a urmărit exercițiile, le-a explicat mișcările și i-a ghidat pas cu pas, oferindu-le indicații și încurajări copiilor aflați la prima întâlnie cu acest sport.

Diana Bulimar a coordonat programul de selecție a copiilor Foto: Foto: Fundația Țiriac

În cadrul selectiei, cei mici au parcurs exerciții adaptate vârstei și nivelului lor de pregătire, sub îndrumarea Dianei Bulimar, coordonatoarea programului. Alături de aceasta s-au mai aflat antrenorii Eduard Gavrilă, Cristian Anghel, Răzvan Marc și Irina Gache.

Nadia s-a amuzat alături de copiii prezenți în sala din Otopeni Foto: Foto: Fundația Țiriac

Nadia a declarat la final acțiunii: „M-am bucurat enorm să văd că sunt atât de mulți copii înscriși, le mulțumesc părinților, care au înțeles că este important pentru copii să facă miscare, orice fel de mișcare. Am văzut copii de 2, 3, 4 ani entuziasmați de această sală frumoasă, cu aparate, cu culori. Sunt foarte multe lucruri frumoasa pentru copiii mici. Mulțumesc părinților care au adus copiii la selecție. Îi îndemn să asculte de copii și să le dea oportunitatea să vadă lucruri noi și să le deschidă poarta ca să cunoască aceste bucurii pe care le-am cunoscut și eu când eram de vârsta lor”.

Foto: Foto: Fundația Țiriac

Cum a ajuns Nadia Comăneci la gimnastică. Povestea primei note de 10

Interesul foarte mare pentru programul de inițiere în gimnastică a determinat organizarea unei sesiuni adiționale de selecție, care va avea loc sâmbătă, când un număr similar de copii, cu vârste cuprinse între 2 și 8 ani, sunt așteptați la Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” unde vor avea ocazia să descopere gimnastica, să încerce exerciții adaptate vârstei lor și să se bucure de o primă experiență într-un spațiu dedicat acestui sport. Și sesiunea de sâmbătă va fi coordonată de Diana Bulimar, alături de echipa de antrenori a programului.

Ion Țiriac a fost în sală și i-a urmărit pe copii alături de Nadia Foto: Foto: Fundația Țiriac

Prezent în sala pe care a construit-o în Otopeni, Ion Țiriac, președintele de onoare al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a spus: „Am văzut astăzi copii de 2-3 ani care abia învață să meargă și care deja vor să vină aici, să facă gimnastică, sute de copii pe care îi așteptăm ulterior la cursurile gratuite ale Fundației Țiriac. Pentru noi, asta este cea mai mare bucurie și cea mai importantă realizare. Iar faptul că Nadia a venit astăzi să-i vadă și să-i încurajeze, a fost în mijlocul lor, înseamnă foarte mult. Nadia este un model pentru toți acești copii și sunt convins că mulți dintre cei care au intrat astăzi în această sală vor să îi urmeze exemplul”.

Foto: Foto: Fundația Țiriac

Cele două acțiuni de selecție vor sta la baza formării grupelor care vor începe ulterior cursurile gratuite de inițiere în gimnastică, derulate de Fundația Țiriac, care își continuă demersurile de a aduce sportul mai aproape de copii și de a le oferi oportunitatea de a descoperi, într-un cadru profesionist, bucuria mișcării, disciplina antrenamentului și valorile pe care sportul le formează.

Revenire memorabilă pentru Nadia Comăneci la Montreal. Detaliul care i-a uimit pe canadieni

Foto: Foto: Fundația Țiriac

Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” a fost inaugurată în 18 iulie 2026, la exact 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, la Montreal. Noul spațiu, dedicat atât inițierii, cât și pregătirii sportive, este dotat la standarde internaționale și a fost conceput pentru gimnastica artistică și ritmică. Sala din Otopeni dispune de o zonă de antrenament echipată pentru exerciții la sol, paralele, bârnă, inele, bară fixă, cal cu mânere, sărituri și tumbling, precum și de zone dedicate inițierii și activităților de tip baby gym.

Acces gratuit la Țiriac Collection pentru copiii participanți la selecții

Ca parte a programelor sportive derulate de Fundația Țiriac la Otopeni, toți copiii care participă la evenimentele de selecție beneficiază de acces gratuit la Țiriac Collection până în 1 noiembrie 2026, conform programului de vizitare al galeriei. Beneficiul este valabil atât pentru copiii care participă la selecțiile de gimnastică din luna septembrie, cât și pentru cei care vor lua parte la următoarele selecții programate în luna octombrie la baza sportivă de la Otopeni, pentru patinaj, înot, judo și scrimă.