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Restricții pe Transalpina: în ce interval orar pot circula șoferii

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Programul de circulație pe Transalpina (DN67C) se modifică începând de sâmbătă, 26 septembrie.

Transalpina
Restricții pe Transalpina Foto: Facebook/DRDP Craiova

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile de la altitudini de peste 1.500 m (ploi, lapoviță și ninsori), programul de circulație pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) și Obârșia Lotrului (km 59+800), se modifică.

Începând de sâmbătă, 26 septembrie, circulația va fi permisă zilnic, doar în intervalul orar 09:00 – 18:00.

„Având în vedere că deja la munte toamna se instalează în forță, putem spune deja temperaturile scad destul de mult, au început să apară și primele semne de iarnă, un pic cam devreme din punctul nostru de vedere, Am avut deja și precipitații sub formă de la lapoviță și ninsoare, am avut și gheață din cauza diferențelor mari de temperatură, zi, noapte sau din cauza precipitaților. S-a luat decizia pentru siguranța participanților la trafic de modificare a programului de acces pe DN67C, pe tronsonul de drum cuprins între Rânca și Obrșa lotului. Accesul se va face începând cu ora 9.00 dimineața până la ora 18.00”, potrivit lui Cristian Tudor”, purtător de cuvânt DRDP Craiova.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră instituită și să își planifice deplasările în funcție de noul program de circulație.

Transalpina (DN 67C), cunoscută și ca „Drumul Regelui”, are o lungime totală de 150 de kilometri și traversează Munții Parâng prin Pasul Urdele, la 2.145 de metri. Drumul național care conectează peste munți zona municipiului Sebeș (județul Alba), apropiat de Alba Iulia și Sibiu, de cea a orașului Novaci (județul Gorj), apropiat de Târgu Jiu, a fost amenajat în primii ani ai secolului XX, a fost refăcut în anii ‘30 și asfaltat complet abia în anii 2000.  

Pe întreaga sa distanță, DN 67C se strecoară prin munții Șureanu, Lotrului, Cindrel, Parâng și Căpățânii, aflați pe raza județelor Hunedoara, Gorj și Vâlcea și mărginiți de râurile Olt, Jiu și Strei și de afluenții acestora.

Cea mai spectaculoasă porțiune a Transalpinei, de aproximativ 50 de kilometri, începe de la Obârșia Lotrului, un ținut sălbatic aflat la întâlnirea județelor Hunedoara, Sibiu, Alba, Vâlcea și Gorj. Traseul urmează de aici valea Lotrului, părăsind-o apoi pentru a urca, în serpentine, spre stațiunea montană Rânca. De aici, drumul coboară spre Novaci, în regiunea Olteniei.

De pe plaiurile traversate de șosea, călătorii pot admira Munții Parâng, Lotrului, Cindrel și Șureanu, cu vârfuri de peste 2.000 de metri, căldări și văi glaciare modelate de glaciațiuni. Peisajul natural este completat de stânele înșirate pe traseu ori vizibile în văile pârâurilor de munte ce coboară spre Lotru.

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