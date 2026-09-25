Sursa video: X/@ta_nea

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață pe puntea unui feribot pentru transportul vehiculelor, aflat în largul insulei grecești Mykonos, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Grecia. Autoritățile elene au intervenit pentru a controla situația. Nimeni nu a fost rănit.

Feribotul aparține companiei Blue Star Ferries și avea la bord 29 de persoane: 28 de membri ai echipajului și un pasager, potrivit Gărzii de Coastă elene.

La operațiunea de intervenție au participat cel puțin cinci nave ale Gărzii de Coastă și două ambarcațiuni rapide de pompieri. Persoanele aflate la bord nu au fost evacuate, iar autoritățile au precizat că nimeni nu a fost rănit, conform Reuters.

Un reprezentant al companiei Blue Star Ferries a confirmat că nu au existat victime și a precizat că echipajul a intervenit pentru stingerea incendiului.

Imagini publicate de presa locală pe rețeaua X au surprins o coloană de fum care se ridica deasupra unei ambarcațiuni aflate în largul insulei Mykonos.

Autoritățile elene continuă intervenția pentru stingerea incendiului și pentru gestionarea situației navei.