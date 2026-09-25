 Kelemen Hunor se opune uniformelor obligatorii în școli: „Acestea nu pot fi obligatorii prin lege de la București” | adevarul.ro
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Kelemen Hunor se opune uniformelor obligatorii în școli: „Acestea nu pot fi obligatorii prin lege de la București”

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat vineri, 25 septembrie, că se opune proiectului de lege privind introducerea uniformelor școlare obligatorii și că le va cere parlamentarilor formațiunii să voteze împotriva inițiativei în Camera Deputaților.

Kelemen Hunor se opune uniformelor obligatorii în școli.
Kelemen Hunor se opune uniformelor obligatorii în școli. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

El susține că o astfel de decizie ar trebui lăsată la nivelul fiecărei comunități școlare, dacă elevii, părinții și profesorii consideră că uniforma este necesară.

„Elevii au dreptate. Uniformele școlare nu pot fi obligatorii prin lege de la București”, a transmis Kelemen Hunor pe Facebook.

Liderul UDMR a povestit că și el a purtat uniformă în perioada școlii și a spus că, deși în trecut a fost sancționat pentru că a renunțat la ea, nu a considerat nici atunci că problema trebuie rezolvată prin impunere.

„Dacă o comunitate școlară – elevi, părinți, profesori – decide că își dorește o uniformă, poate decide în privința asta la nivel local. Dar a face din asta o obligație națională este răspunsul greșit”, a mai afirmat acesta.

Și USR a contestat necesitatea proiectului. Senatorul Ștefan Pălărie a susținut că regulamentele actuale permit deja școlilor să stabilească reguli privind vestimentația și că obligativitatea uniformei nu are legătură cu îmbunătățirea performanței școlare.

Proiectul privind introducerea obligativității uniformelor în învățământul preuniversitar a fost adoptat de Senat pe 21 septembrie, cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri. Inițiativa prevede ca elevii să se prezinte la cursuri în uniformă, modelele și elementele acesteia urmând să fie stabilite de fiecare unitate de învățământ, cu acordul reprezentanților părinților.

În paralel, Consiliul Național al Elevilor le-a cerut parlamentarilor să respingă proiectul, susținând că uniforma nu rezolvă probleme precum bullyingul și reclamând faptul că reprezentanții elevilor nu au fost consultați în procesul legislativ.

Mai mult, pentru luni, 28 septembrie, organizația a anunțat o acțiune de protest: elevii sunt îndemnați să vină îmbrăcați în negru la școală. Participarea este voluntară, iar cursurile nu ar urma să fie întrerupte.


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